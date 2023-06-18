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  4. Eleştirilere 'halay' videosuyla yanıt verdi! 'Kılıçdaroğlu' ve 'istifa' açıklamasıyla çok konuşulan Abdüllatif Şener'den gündem yaratacak paylaşım

Eleştirilere 'halay' videosuyla yanıt verdi! 'Kılıçdaroğlu' ve 'istifa' açıklamasıyla çok konuşulan Abdüllatif Şener'den gündem yaratacak paylaşım

18.06.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayında hem CHP'den istifa ettiğini hem de oyunu Kılıçdaroğlu'na vermediğini açıklayan Abdüllatif Şener'in ifadeleri çok konuşulmuştu. İkinci turda geçersiz oy attığını söyleyen Şener'in sandığından geçersiz oy çıkmadığını gösteren sosyal medya paylaşımı da Şener'in açıklamasını yalanlarken tartışmaları beraberinde getirmişti. Şener gündemdeki yerini korurken hakkındaki eleştirilere 2 gündür düğünde ve sokaklarda olduğunu belirterek yanıt verirken halay çektiği görüntüleri de paylaştı.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve son olarak 27. dönem CHP Konya Milletvekili olarak görev yapan Abdüllatif Şener, geçtiğimiz günlerde çıktığı canlı yayında 14 Mayıs'taki ilk tur cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'den istifa etmemişken Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. Şener, ilk turundan ardından CHP'den istifa ettiğini, ikinci turda da geçersiz oy attığını sözlerine eklemişti.

SANDIKTAN GEÇERSİZ OY ÇIKMAMIŞ

Bu açıklamalar gündeme damgasını vururken önceki Dönem CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Örgütü Başkanı avukat Şöhret Can Kolsuz sosyal medya hesabından Abdüllatif Şener’in ikinci turda oy kullandığı sandık tutanağını paylaşmış, tutanağa göre o sandıkta geçersiz oyun olmadığı görülmüştü.

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ELEŞTİRİLERE BÖYLE YANIT VERDİ

Abdüllatif Şener bu açıklamalarının ardından doğan tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.

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Şener paylaşımında "İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar" ifadelerini kullandı.

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ABDÜLLATİF ŞENER'DEN 'HALAY' VİDEOSU!

Şener paylaşımında ayrıca düğünde halay çektiği anların görüntülerine de yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullatif Şener CHP halay

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