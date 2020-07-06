Eleştirilerin Hedefindeki Davada Rus Gazeteciye Para Cezası

Rusya’da yazdığı bir makaleden dolayı yargılanan Rus gazeteci, teröre göz yumma suçlamasından mahkum edildi. İfade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle yoğun eleştiri alan davada, gazeteci Svetlana Prokopyeva para cezasına çarptırıldı.
Pskov kentindeki mahkeme, Prokopyeva’yı ‘‘terörü haklı göstermek’’ten suçlu buldu ve 500 bin ruble (6.950 dolar) para cezasına çarptırdı. Savcılar, Prokopyeva için 6 yıl hapis cezası istemişti.
Prokopyeva’nın davası, 2018 yılının Kasım ayında 17 yaşındaki bir Rus gencin Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Arkhangelsk kentindeki bürosunun girişinde kendini havaya uçurmasından sonra yayımladığı bir makaleden kaynaklanıyor. Prokopyeva makalesinde, bu olayın arkasında Rusya’daki siyasi durum ve iklimin olduğunu öne sürmüş, devletin olayı ele alış biçimini ve baskı politikalarını eleştirmişti.
Yetkililerin terör saldırısı olarak nitelediği olayda saldırgan hayatını kaybetmiş, üç FSB yetkilisi yaralanmıştı.
Hür Avrupa Radyosu/Hür Radyo (RFE/RL) Rusça Servisi’ne serbest gazeteci olarak katkı sağlayan Prokopyeva, masum olduğunu savunmuş ve hakkındaki suçlamaları ifade özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle reddetmişti.
Prokopyeva Cuma günkü son ifadesinde, ‘‘Güvenlik makamlarını eleştirmekten ya da güvenlik organlarına hatalı olduklarını söylemekten korkmuyorum. Çünkü eğer ben konuşmazsam, kimse konuşmazsa durum gerçekten korkunç bir hal alacak’’ demişti. Prokopyeva, gazeteci olarak işini yaptığını söylemiş, ‘‘Profesyonel görevimin çerçevesi dışında herhangi bir şey yapmadım ve bu bir suç değil’’ ifadesini kullanmıştı.
Rus gazeteci kararı temyize götüreceğini belirtti.
Rusya ve diğer ülkelerdeki insan hakları ve medya izleme örgütleri, Prokopyeva’ya yöneltilen suçlamaları sert eleştirerek, bu davayı ifade özgürlüğünü çiğneme girişimi olarak nitelemiş ve Rus gazetecinin serbest bırakılmasını talep etmişti.
Moskova’da geçen hafta Federal Güvenlik Servisi binası önünde düzenlenen protestoda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.