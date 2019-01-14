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Eleştirmenlerin seçimi "Roma"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

Alfonso Cuaron'un filmi "Roma", ABD'de 24. Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri'nde "En İyi Film ve En İyi Yabancı Film" ödüllerini kazandı - Cuaron ayrıca En İyi Yönetmen ve En İyi Sinematografi ödüllerine layık görüldü

SANTA MONICA (AA) - Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un "Roma" filmi ABD'de 24. Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri'nde "En İyi Film ve En İyi Yabancı Film" dahil, 4 ödül kazandı.

ABD Ulusal Eleştirmenler Birliği tarafından verilen Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri, Kaliforniya eyaletinin Santa Monica kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Meksikalı yönetmen Cuaron'un çocukluğunu geçirdiği Meksiko şehrinin Colonia Roma semtinde yaşayan bir ailenin hikayesini anlatan Roma, En İyi Film ve En İyi Yabancı Film ödüllerini kazandı.

Filmin senaristliğinin yanı sıra yönetmenliği ve görüntü yönetmenliğini de üstlenen Cuaron, En İyi Yönetmen ve En İyi Sinematografi ödüllerine de layık görüldü.

Törende En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'i canlandırdığı "Vice" filmindeki rolüyle Christian Bale'ye verilirken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, "Nobel Adayının Karısı" filmindeki rolüyle Glenn Close ve "Bir Yıldız Doğuyor" filmindeki rolüyle Lady Gaga arasında paylaştırıldı.

Mahershala Ali, "Yeşil Rehber" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Regina King "If Beale Street Could Talk" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Ödülü'nün sahibi oldu.

Televizyon yapımlarında ise "The Americans" En İyi Drama Dizisi, "The Marvelous Mrs. Maisel" En İyi Komedi Dizisi ödüllerini aldı.

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