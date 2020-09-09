HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elf gözlerimiz neler görüyor: Altın kaplama PlayStation 5'in dudak uçuklatan fiyatı açıklandı!

Elf gözlerimiz neler görüyor: Altın kaplama PlayStation 5'in dudak uçuklatan fiyatı açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 17:15 | Son Güncelleme

PlayStation 5'in fiyatı henüz belli olmadı ancak bazı firmalar PlayStation 5'in özel versiyonlarını çıkartmaya başladı. Bu firmalardan biri PlayStation 5'in 24 Ayar altınla kaplı bir versiyonunun fiyatını paylaştı. Telaffuz edilen rakamlar ise sol kolda uyuşukluk yapacak cinsten. İşte altın kaplama PlayStation 5'in fiyatı...

Elf gözlerimiz neler görüyor: Altın kaplama PlayStation 5'in dudak uçuklatan fiyatı açıklandı!

''PlayStation 5'in fiyatı ne kadar?'' veya ''PlayStation 5 fiyatı ne zaman açıklanacak?'' gibi sorular şu sıralar oyuncuların kafasını epey bir kurcalıyor. Özellikle Xbox Series S'in fiyatının açıklanmasından sonra gözler Sony'den gelecek PlayStation 5 fiyatı açıklamasında. Fakat bazı firmalar Sony'i beklemedi. Aralarından biri PlayStation 5'in özel bir versiyonunu 10 Eylül (yarın) itibarıyla ön siparişe açmaya hazır bile.

ALTIN KAPLAMA PLAYSTATİON 5 ÖN SİPARİŞTE

Bir şirket, PlayStation 5'i 24 ayar altınla kapladı. Altınla kaplanan PlayStation 5, parıl parıl parıldayan dış yüzeyi dışında herhangi bir farka sahip değil. Oyun konsolunun tüm özellikleri standart PlayStation 5 ile aynı. PlayStation 5'in yanında DualSense kontrolcüsü, 3D Pulse kulaklığı da altın kaplamadan nasibini alanlardan. Altın kaplama PlayStation 5'in açıklanan ön sipariş fiyatları ise gerçekten çok yüksek.

Altın kaplama PlayStation 5

İŞTE ALTIN KAPLAMA PLAYSTATİON 5'İN FİYATLARI

  • 24K Gold Digital PlayStation 5: 7.999 sterlin
  • 18K Rose Gold Digital PlayStation 5: 8.099 sterlin
  • Platinium Digital PlayStation 5: 8.199 sterlin
  • 24K Gold Disc PlayStation 5: 8.099 sterlin
  • 18K Rose Gold Disc PlayStation 5: 8.1999 sterlin
  • Platinium Disc PlayStation 5: 8.299 sterlin
  • DualSense: 649 sterlin
  • 3D Pulse PlayStation kulaklığı: 399 sterlin

    SINIRLI SAYIDA OLACAK

    Altın kaplama PS5 satın almak isterseniz oldukça şanslı birisi olduğunuzu söyleyebiliriz. Zira, firmanın açıklamasına göre özel sürüm PS5'ten sadece 250 adet piyasaya sürülecek. Satın alınan her PlayStation 5, yanında 2 adet DualSense kontrolcüsü ve 1 adet 3D Pulse kulaklığı ile birlikte, özel ahşap bir kutuda sahibine teslim edilecek. Teslimat sırasında yaşanabilecek her ihtimale karşı ise PS5'in sigortalı olduğunu söyleyelim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Tasarımıyla ufak bir şoka sokan akıllı saat tanıtıldı!Tasarımıyla ufak bir şoka sokan akıllı saat tanıtıldı!
Binali Yıldırım korona mı oldu?Binali Yıldırım korona mı oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
İlginizi Çekebilir
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güney Kore basını: Samsung ve LG Huawei için ekran üretmeyi bırakacak!
Huawei'yi askıya mı alıyorlar?
Dijital saatlere benzeyen akıllı saat Huami Amazfit Neo tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Tasarımıyla ufak bir şoka sokan akıllı saat tanıtıldı!
Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro Android 11 güncellemesini aldı!
Xiaomi'den güncelleme kararı! Dağıtıma başladı
15 Eylül'deki Apple etkinliği için önemli ipucu: iPhone 12 tanıtılmayabilir!
Apple etkinliği için önemli ipucu: iPhone 12 tanıtılmayabilir!
En çok hangi marka araba ilanı veriliyor?
En çok hangi marka araba ilanı veriliyor?
VGA, DVI, HDMI, DisplayPort ve Thunderbolt nedir? | Video arayüz çeşitlerine yakından bakıyoruz!
VGA, DVI, HDMI, DisplayPort ve Thunderbolt nedir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.