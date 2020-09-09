Elf gözlerimiz neler görüyor: Altın kaplama PlayStation 5'in dudak uçuklatan fiyatı açıklandı!

''PlayStation 5'in fiyatı ne kadar?'' veya ''PlayStation 5 fiyatı ne zaman açıklanacak?'' gibi sorular şu sıralar oyuncuların kafasını epey bir kurcalıyor. Özellikle Xbox Series S'in fiyatının açıklanmasından sonra gözler Sony'den gelecek PlayStation 5 fiyatı açıklamasında. Fakat bazı firmalar Sony'i beklemedi. Aralarından biri PlayStation 5'in özel bir versiyonunu 10 Eylül (yarın) itibarıyla ön siparişe açmaya hazır bile.

ALTIN KAPLAMA PLAYSTATİON 5 ÖN SİPARİŞTE

Bir şirket, PlayStation 5'i 24 ayar altınla kapladı. Altınla kaplanan PlayStation 5, parıl parıl parıldayan dış yüzeyi dışında herhangi bir farka sahip değil. Oyun konsolunun tüm özellikleri standart PlayStation 5 ile aynı. PlayStation 5'in yanında DualSense kontrolcüsü, 3D Pulse kulaklığı da altın kaplamadan nasibini alanlardan. Altın kaplama PlayStation 5'in açıklanan ön sipariş fiyatları ise gerçekten çok yüksek.

İŞTE ALTIN KAPLAMA PLAYSTATİON 5'İN FİYATLARI