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  4. Elf gözlerimiz neler görüyor: Twitter'da atılmış tweet'i düzenlemenizi sağlayacak özellikten görüntü paylaşıldı!

Elf gözlerimiz neler görüyor: Twitter'da atılmış tweet'i düzenlemenizi sağlayacak özellikten görüntü paylaşıldı!

18.04.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, tweet düzenleme özelliğinin üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Atılmış bir tweet'i sonradan düzenlemenize imkan sağlayacak yeni özellik kullanıcılar tarafından merakla beklenirken, özelliğe dair ekran görüntüsü geldi.

Elf gözlerimiz neler görüyor: Twitter'da atılmış tweet'i düzenlemenizi sağlayacak özellikten görüntü paylaşıldı!

Twitter'da atılan tweet'i sonradan düzenlemenin Twitter tarafından sunulan bir yolu yok. Bu yüzden atılan bir tweet'i silip tekrar atmak veya doğrusunu tekrar paylaşmak gibi akla gelebilecek ilk yolları denemeniz gerekiyor. Ancak yakında bu değişiyor. Çünkü Twitter, bu ayın başlarında bir düzenleme düğmesi üzerinde çalıştığını doğruladı. Büyük bir yaraya merhem olacak bu özelliğin nasıl görüneceği konusunda ise yeni bir gelişme yaşandı.

İŞTE TWITTER'IN TWEET DÜZENLEME ÖZELLİĞİ! ATILAN TWEET'İ SONRADAN BÖYLE DÜZELTECEKSİNİZ

Alessandro Paluzzi, tersine mühendislik yaparak, Düzenle düğmesinin kullanıcı arayüzüne göz atmayı başardı. Ayrıca, Twitter hesabı üzerinden, kullanıcıların tweet'lerini nasıl düzenleyebileceklerine daha yakından bakmamızı sağlayan birkaç ekran görüntüsü yayınladı.

tweet düzenleme

Yukarıdaki görüntüde görüldüğü gibi, tweet'in sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı bölüme tıkladığınızda yeni Düzenle düğmesi sondan bir önceki seçenek olarak karşınıza çıkıyor. Düzenle düğmesine tıklamak size tweetlerinizi yeniden düzenlemenizi sağlıyor.

tweet düzenleme-2

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Twitter'ın düzenlenmiş tweet'lere bir işaret koyarak ve hatta bir düzenleme geçmişi göstererek kullanıcılarla paylaşabileceği de olasılıklar dahilinde.

Şirket, tweet düzenleme özelliğini ilk olarak birkaç ay içinde Twitter Blue abonelerine sunulacak.

ELON MUSK DİLE GETİRMİŞTİ

Bu özelliği ilk olarak Elon Musk, kendi hesabı üzerinden yaptığı bir anket ile gündeme getirmişti. Musk, takipçilerine söz konusu özelliği isteyip istemediklerini sormuştu. Daha sonra Twitter'dan özelliğin üzerinde çalıştıklarına dair açıklama gelmişti. Ancak Twitter, "Hayır, fikri bir anketten almadık" ifadelerini kullanmıştı.

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