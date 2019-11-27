HABER

Elfi Gayrimenkul 5’inci yılını coşkuyla kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 09:29 | Son Güncelleme

Emlak sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Elfi Gayrimenkul, kuruluşunun 5’inci yılını coşkuyla kutlandı.Bursa, Balıkesir ve Edremit Körfez ofisleri ile sektörde önemli başarılara imza atan Realty World Elfi Gayrimenkul çalışanları 5’inci yılı kutlamalarında bir araya geldi.

Elfi Gayrimenkul 5’inci yılını coşkuyla kutladı

Emlak sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Elfi Gayrimenkul, kuruluşunun 5’inci yılını coşkuyla kutlandı.
Bursa, Balıkesir ve Edremit Körfez ofisleri ile sektörde önemli başarılara imza atan Realty World Elfi Gayrimenkul çalışanları 5’inci yılı kutlamalarında bir araya geldi. Merkez ve bölge ofislerinde görev alan danışmanların yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı kutlamada aynı zamanda kurum içi performans ödülleri verildi. Bursa ofisi ciro birincisi Serkan Aydemir, Bursa ofisi işlem sayısı satış birincisi Kübra Kılıç, Bursa ofisi işlem sayısı kiralama birincisi Doğan Sarı, Balıkesir ofisi işlem sayısı satış ve ciro birincisi Yasemin Ay, Balıkesir ofisi işlem sayısı kiralama birincisi Erol Boldan oldu.
Sektörde gerçekleştirdikleri çalışmaların karşılığını almaktan dolayı büyük mutlululuk duyduklarını belirten Elfi Gayrimenkul Broker’ı Özkan Aydemir, "Elfi Gayrimenkul olarak çıktığımız bu yolda her zaman başarıyı ve büyük bir aile olabilme hayal etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada ise bunu başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım gerek bölgemizde gerekse de ülke genelinde elde ettiği başarılar ile bize büyük güç kattı. Bu yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama işimiz artık zor ve daha çok çalışmalıyız" dedi.
Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi ise Elfi Gayrimenkul sektörümüzün örnek bir markası olduğunu söyledi.

Elfi Gayrimenkul 5’inci yılını coşkuyla kutladı

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
Üniversiteli itfaiyecilerin ateşle imtihanıÜniversiteli itfaiyecilerin ateşle imtihanı
(Özel) Türkiye düzensiz göçmenlere “Dur” diyor(Özel) Türkiye düzensiz göçmenlere “Dur” diyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıdan mahkemede ilginç istek: Müebbet verin

Ünlü tatlıcıyı öldürmüştü! Mahkemede öyle bir şey istedi ki...

Karaalioğlu: Yalova'nın Ocak ayına kadar suyu kaldı

Bir il için tedirgin eden açıklama!

Sınır kapısında yakalandılar! 3 bin 400 su kaplumbağasını pizza kutularına saklamışlar

Pizza kutusuyla sokacaklardı! Tam 3 bin 400 tane...

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf olmadığı kanaatindeyim

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf değil

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! İDO ve BUDO'dan peş peşe sefer iptali

İptal haberleri peş peşe geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.