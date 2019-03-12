Elfin Tataroğlu, o sözleri duyunca Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'yi terk etti

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Takvim Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve Yönetim Bilimci Elfin Tataroğlu arasında '8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne ilişkin yaşanan tartışma sonrası gerilim yükseldi.

Yaşanan tartışmada Zafer Şahin'in "Başarısız siyasi kariyeriniz" sözleri sonrası Elfin Tataroğlu, "Başarısız siyasi kariyeriniz mi? Ne kadar ayıp bir şey! Çok ayıp bir şey bu" diyerek tepki gösterdi.

REKLAM ARASINDA CANLI YAYINI TERK ETTİ!

Programın moderatörü Ahmet Hakan'ın araya girme çabaları da işe yaramadı ve reklam arası verildi.

Reklamın ardından Elfin Tataroğlu, canlı yayına dönmeyerek programdan ayrıldı.

AHMET HAKAN: İKNA EDEMEDİK

Reklam dönüşü Tataroğlu'nun programı terk ettiğini, moderatör Ahmet Hakan bu sözlerle duyurdu:

Yıllardır böyle programlar yapıyorum. İlk defa Elfin hanım, Zafer beyin sözleri nedeniyle programı terk etti. Kendisini ikna edemedik.



