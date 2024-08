Eli cebinde tavrıyla dünyada ses getirdi! Yusuf Dikeç’e reklam teklifleri yağıyor, hepsini reddetti

Paris Olimpiyatları 2024’te atıcılık alanında gösterdiği tavır ile tüm dikkatleri üzerine çeken milli sporcu Yusuf Dikeç tüm dünyada beğeni kazanırken, reklam firmalarının dikkati de çekmeyi başardı. Birçok reklam firması Dikeç için sıraya girerken, milli sporcunun gelen tüm teklifleri reddettiği öğrenildi.

Yusuf Dikeç’in bir eli cebinde atışı dünyada büyük bir ses getirmiş hatta Elon Musk’a resmi sosyal medya hesabından Dikeç’i paylaşarak ‘Nice’ demişti.

Hi Elon, do you think future robots can win medals at the Olympics with their hands in their pockets?😎🇹🇷 How about discussing this in Istanbul, the cultural capital that unites continents? @elonmusk pic.twitter.com/BR5iJmNOHD