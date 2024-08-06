HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eli cebinde tavrıyla dünyada ses getirdi! Yusuf Dikeç’e reklam teklifleri yağıyor, hepsini reddetti

Eli cebinde tavrıyla dünyada ses getirdi! Yusuf Dikeç’e reklam teklifleri yağıyor, hepsini reddetti

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
06.08.2024 17:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Olimpiyatları 2024’te eli cebindeki atışıyla gümüş madalya kazanan Yufus Dikeç için reklam şirketleri sıraya girdi. Elon Musk ile diyalogları ile de bir hayli şaşırtan Dikeç ise reklam tekliflerine değerlendirmeyi düşünmüyor.

Eli cebinde tavrıyla dünyada ses getirdi! Yusuf Dikeç’e reklam teklifleri yağıyor, hepsini reddetti

Paris Olimpiyatları 2024’te atıcılık alanında gösterdiği tavır ile tüm dikkatleri üzerine çeken milli sporcu Yusuf Dikeç tüm dünyada beğeni kazanırken, reklam firmalarının dikkati de çekmeyi başardı. Birçok reklam firması Dikeç için sıraya girerken, milli sporcunun gelen tüm teklifleri reddettiği öğrenildi.

dikec

DİKEÇ, MUSK’U İSTANBUL’A DAVET ETMİŞTİ

Yusuf Dikeç’in bir eli cebinde atışı dünyada büyük bir ses getirmiş hatta Elon Musk’a resmi sosyal medya hesabından Dikeç’i paylaşarak ‘Nice’ demişti.

Yusuf Dikeç henüz yeni açtığı sosyal medya hesabı X’ten İngilizce olarak Musk’ı İstanbul’a davet etmişti. Musk’tan yanıt gecikmeyerek, ‘İstanbul’u görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum’ diyerek karşılık vermişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk olimpiyat
En Çok Okunan Haberler
Cinsel organı nedeniyle başarısız olan sporcuya yetişkin film sektöründen teklif

Cinsel organı nedeniyle başarısız olan sporcuya yetişkin film sektöründen teklif

Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndan men edilmesini istiyorlar!

Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndan men edilmesini istiyorlar!

Baba, oğul ve torunu aynı anda öldürdü!

Baba, oğul ve torunu aynı anda öldürdü!

İstanbul'da ticaretin kalbiydi... Yemek yemeye bile vakitleri olmuyordu, şimdi bütün gün dükkanın önünde müşteri bekliyorlar!

İstanbul'da ticaretin kalbiydi... Yemek yemeye bile vakitleri olmuyordu, şimdi bütün gün dükkanın önünde müşteri bekliyorlar!

Asansörde iğrenç olay! Görme engelli kadın tacize uğradı

Asansörde iğrenç olay! Görme engelli kadın tacize uğradı

DSÖ uyardı: Son haftalarda artış gösteriyor!

DSÖ uyardı: Son haftalarda artış gösteriyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.