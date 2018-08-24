Eli kıyma makinesinde sıkışan minik Ahmet ameliyata alındı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Ahmet O.'nun (3) sağ eli, annesi et çektiği sırada kıyma makinesinde sıkıştı. Minik Ahmet, acil serviste eli makineden çıkarıldıktan sonra ameliyata alındı.
Olay, öğle saatlerinde Gaman Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin kurbanlık etini koyup, çalıştırdığı kıyma makinesine uzanan Ahmet O., sağ elini kaptırdı. Ailesi, minik Ahmet'in elini çıkaramayınca çocuğu makineyle birlikte Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Acil serviste doktorlar itfaiyeden yardım istedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, acil serviste makineyi dağıtarak çocuğun elini çıkardı. Elinde kesik ve ezilme olduğu belirtilen Ahmet, ardından doktorlar tarafından ameliyata alındı.
FOTOĞRAFLI
Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'
Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye davet!
Mevlüt Çavuşoğlu-Sergey Lavrov görüşmesi sonrası son dakika açıklamalar
Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
Kan donduran cinayet! Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında sakladı
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum