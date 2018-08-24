Eli kıyma makinesinde sıkışan minik Ahmet ameliyata alındı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Ahmet O.'nun (3) sağ eli, annesi et çektiği sırada kıyma makinesinde sıkıştı. Minik Ahmet, acil serviste eli makineden çıkarıldıktan sonra ameliyata alındı.

Olay, öğle saatlerinde Gaman Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin kurbanlık etini koyup, çalıştırdığı kıyma makinesine uzanan Ahmet O., sağ elini kaptırdı. Ailesi, minik Ahmet'in elini çıkaramayınca çocuğu makineyle birlikte Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Acil serviste doktorlar itfaiyeden yardım istedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, acil serviste makineyi dağıtarak çocuğun elini çıkardı. Elinde kesik ve ezilme olduğu belirtilen Ahmet, ardından doktorlar tarafından ameliyata alındı.

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