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Eli Lilly İlacının Kullanımı Talep Artışı Nedeniyle Kısıtlanıyor

17.11.2020 18:49 | Son Güncelleme:
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Eli Lilly İlacının Kullanımı Talep Artışı Nedeniyle Kısıtlanıyor

Amlanivimab antikoru içeren ilacın yüksek talep nedeniyle sadece belirlenen kriterler çerçevesinde kullanılması bekleniyor

Amerika’da Eli Lilly firmasının ürettiği, Corona virüsü enfeksiyonu geçiren hastalarda kullanılan bamlanivimab antikoru içeren ilacın yüksek talep nedeniyle kısıtlı oranda kullanılması bekleniyor.

Uzmanlar bunun doktorlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağı görüşünde.

Daha önceden ciddi rahatsızlığı olan ya da bağışıklık sistemi virüse karşı savaşamayan hastalarda kullanılan ilaca geçen hafta ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından acil durum izni verilmişti.

ABD federal yönetimi 300 bin doz aldığı ilacın bir dozuna 1.250 dolar ödedi. Ancak sağlık uzmanları ülkede enfeksiyon vakalarının hızla artmaya devam etmesi nedeniyle, alınan ilacın mevcut koşullar altında sadece bir hafta boyunca yeterli olabileceğinin altını çiziyor.

Corona virüsü pandemisinin en fazla etkilediği ülke konumundaki Amerika’da toplam vaka sayısı 11 milyonu geçti. Hastane yönetimleri hastaların Eli Lilly antikor ilacından en iyi şekilde yararlanabilmeleri için kriter belirleme çabasında.

FDA bamlanivimab antikor ilacının, şeker hastalığı, obezite ya da diğer riskli rahatsızlıkları olan ve virüse yakalanan 65 yaş üstü hastalarda kullanılmasına izin verdi.

Damar yoluyla bir kez verilen ilaç ilk elde sadece hastanelere dağıtılıyor.

ABD yönetiminin firmayla anlaşması uyarınca 650 bin doz daha satın alma hakkı var ancak ilerleyen dönemlerde ilacın ticari olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Piyasaya sürüldüğünde fiyatın ne olacağıyla ilgili Eli Lilly yetkilileri henüz açıklama yapmadı.

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