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Eli Lilly Romatizma İlacını Corona İçin Kullanacak

15.06.2020 17:50 | Son Güncelleme

ABD’li ilaç firması Eli Lilly, Corona virüsü tedavisinde etkili olabilecek bir eklem romatizması ilacını hastalar üzerinde test etmeye başladığını açıkladı. Baricitinib adlı ilacın, ağır Corona vakalarında etkili olması ve ölümleri azaltması umuluyor

Eli Lilly Romatizma İlacını Corona İçin Kullanacak

ABD’li ilaç firması Eli Lilly, Corona virüsü tedavisinde etkili olabilecek bir eklem romatizması ilacını hastalar üzerinde test etmeye başladığını açıkladı. Baricitinib adlı ilacın, ağır Corona vakalarında etkili olması ve ölümleri azaltması umuluyor.

Eli Lilly’den bilim adamları Olumiant markası altında satılan baricitinibin, bağışıklık sisteminin Corona virüsüne aşırı tepki vermesi sonucunda başlattığı ve hastanın ölümüne yol açabilen “sitokin fırtınasını” baskılayabileceğine ve enfekte hücrelerin çoğalmasını engelleyebileceğine inanıyor.

Firmanın geçen hafta başlattığı klinik deneylere, dünya çapından 400 hastanın katılması bekleniyor. Eli Lilly Başkanı Patrik Jonsson, hastalar üzerinde etkili olması halinde ilacın Ağustos ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alabileceğini bildirdi.

Eli Lilly’nin, romatoid artrit yani eklem romatizması ilacı olan baricitinib üzerinde Ulusal Sağlık Enstitüleri’yle (NIH) birlikte yürüttüğü başka bir klinik deneme daha mevcut. Geçen ay başlatılan klinik denemede, baricitinib ve Gilead Sciences firmasının ürettiği remdesivir adlı antiviral ilaç, Corona virüsü hastaları üzerinde birlikte test ediliyor.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), hastanede kalış süresini yüzde 31 oranında yani yaklaşık dört gün kısalttığı belirlenen remdesivirin acil durumlarda kullanımını geçen ay onayladı.

Jonsson, baricitinib ve remdesivirin birlikte kullanılması için de FDA’den Temmuz başında onay alabileceklerini söyledi.

Eli Lilly’nin Corona virüsüne karşı test ettiği tek ilaç baricitinib değil. Firmadan yapılan açıklamada, şu anda test aşamasında olan iki antikor tedavisinden birisinin başarılı olması halinde, Corona virüsüne karşı bir ilaçlarının daha Eylül ayında kullanım onayı almasının mümkün olduğu bildirildi.

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