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Eli Lilly'nin 'Corona İlacının' Deneyi Durduruldu

14.10.2020 18:06 | Son Güncelleme

Şirketten Salı günü yapılan açıklamada, ilaçla ilgili deneme sürecinin bağımsız denetçiler tarafından güvenlik amacıyla durdurulduğu belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi

Eli Lilly'nin 'Corona İlacının' Deneyi Durduruldu

Merkezi Amerika’da bulunan Eli Lilly firması, Corona virüsüne karşı geliştirdiği ilacın deneyini güvenlik nedeniyle askıya aldı.

Şirketten Salı günü yapılan açıklamada, ilaçla ilgili deneme sürecinin bağımsız denetçiler tarafından güvenlik amacıyla durdurulduğu belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

Antikora dayalı tedavi yöntemiyle geliştirilen ilaçla ilgili çalışmalar merkezi Kanada’da olan AbCellera biyoteknoloji firmasıyla birlikte Ağustos ayında başlatılmıştı. Bu çalışma kapsamında ilacın Amerika’da Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 10 bin kişi üzerinde denenmesi hedefleniyordu.

Eli Lilly ilacının, Ekim ayının başında Corona virüsüne yakalandığı açıklanan ABD Başkanı Donald Trump’ın hastanede gördüğü tedavide kullanılan ilaçla benzer nitelikte olduğu belirtiliyor.
Eli Lilly yetkilileri ilacın hafif ve orta dereceli Corona enfeksiyonu vakalarında kullanılmasına acilen izin verilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) de başvurmuştu.

Eli Lilly’nin kullanılmasının durdurulduğu yönündeki açıklamanın bir gün öncesinde merkezi yine Amerika’da bulunan Johnson & Johnson firması da Corona virüsü aşı deneyini bir katılımcının beklenmedik bir şekilde rahatsızlanması nedeniyle askıya almıştı.

Amerika’nın yanı sıra Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika ve Güney Afrika dahil dünya genelinde toplam 200 farklı bölgede 60 bin katılımcı üzerinde denenmesi hedeflenen Johnson & Johnson aşısı, AstraZeneca’dan sonra deney aşaması durdurulan ikinci aşı oldu.

AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi’yle birlikte yürüttüğü aşı çalışması geçen ay İngiltere’de bir deney gönüllüsünün rahatsızlanması nedeniyle durdurulmuş, gerekli araştırmaların ardından da İngiltere, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da yeniden başlatılmıştı. Ancak AstraZeneca deneyleri Amerika’da halen askıya alınmış durumda.

Dünya Bankası dün, gelişmekte olan ülkelere 12 milyar dolarlık Corona yardım paketini onaylamıştı. Bu fonla ilgili ülkelere aşı, ilaç ve test kitleri ve kürler alınması hedefleniyor.

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