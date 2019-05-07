Eliaçık'ın da aralarında yer aldığı 8 kişi serbest bırakıldı

İstanbul DHA - BEYOĞLU'nda gözaltına alınan İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi serbest bırakıldı.

Galataray Meydanı'nda Antikapitalist Müslümanlar'ın düzenlediği yeryüzü sofrasına polis izin vermedi. Gruptakiler ısrar edince polis müdahale etti. Eliaçık'ın aralarından bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi, Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı alınan 4'ü kadın 8 kişi daha sonra serbest bırakıldı.



