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Elif bebek gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 17:06 | Son Güncelleme

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'ne düşen otomobilden suya atlayan kişi tarafından kurtarıldıktan sonra hastanede yaşam mücadelesini kaybeden iki aylık Elif Beren Gümüş'ün cenazesi, Çorum'da toprağa verildi - Kazada eşiyle birlikte yaralanan ve kızının cenazesi için ambulansla Çorum'a gelen anne Sibel Gümüş, cenaze öncesi fenalaşınca tekrar hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Amasya'da anne ve babası ile birlikte dün nehre düşen otomobilden suya atlayan kişi tarafından kurtarıldıktan sonra hastanede yaşam mücadelesini kaybeden iki aylık Elif Beren Gümüş'ün cenazesi, Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

Amasya'daki trafik kazasında sudan çıkarıldıktan sonra tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybeden Elif bebeğin cenazesi, dayısı Abdullah Kani Temiz tarafından morgdan alınarak memleketi Çorum'un Osmancık ilçesine götürüldü.

Bir süre Osmancık Devlet Hastanesi morgunda kalan Elif bebeğin cenazesi, daha sonra Beylerçelebi Camisi'ne getirildi.

İkindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Elif bebeğin cenazesi, Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Anne 2 aylık kızını son kez morgda gördü

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren anne Sibel Gümüş, 2 aylık bebeğinin ölüm haberini alınca ambulansla Osmancık ilçesine geldi.

Kızını morgda son kez gören anne Gümüş'ün durumun ağırlaşması üzerine bu hastanede tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan ve Amasya'da tedavi altına alınan baba Mehmet Gümüş'ün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- Kazayı gören kişi aileyi sudan çıkarmıştı

Mehmet Gümüş'ün (34) kullandığı 19 AAH 049 plakalı otomobil, Hacılar Meydanı mevkisinde yaklaşık 10 metre yükseklikten Yeşilırmak Nehri'ne düşmüş, kazayı gören Muammer Kiraz, sürücü ile eşi Sibel (34) ve 2 aylık bebekleri Elif Beren Gümüş'ü suya batan araçtan çıkarmış ve 112 Acil Servis ekiplerine teslim etmişti.

Ekmek fırınında çalıştığını, gece mesaisinin ardından evine döndüğü sırada kazayla karşılaştığını, yaptığının insanlık görevi olduğunu belirten Kiraz, şunları anlatmıştı:

"Ben sabah işten geliyordum, birkaç kişi buraya birikmişti. Bir baktım ki araba ters dönmüş ırmağın içine. 'Biri çıktı mı içinden, çıkmadı mı?' diye sordum, herkes 'Arabanın içindeler.' dedi. Ben de acilen aşağıya indim, aşağı indikten sonra kapıyı açmak için zorladım, kapılar biraz zorlandı. İlk bayanı aldım, sonra beyefendiyi aldım, onun emniyet kemeri bağlıydı, onu biraz zor çıkarttım. Sonra çocuğu gördüm, çocuk suyun yüzünde yüzüyordu, çocuğu da aldım. Sağlık ekipleri geldi. Doktor elimden alıp kalp masajı yapmaya başladı. Allah yardım etsin, inşallah kurtulurlar."

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