Elif bebek uykusunda öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1 yaşındaki Elif Subaşı, gece uykusunda hayatını kaybetti.

Akhisar Mahallesi'nde oturan Hamdiye ve Ramazan Subaşı çifti, bebekleri Elif'i gece uyuttuktan sonra, kendileri de uyudu. Yaklaşık 6 saat sonra kontrol için bebeğin yanına giden Subaşı çifti, kızlarının hareketsiz olduğunu görünce hemen kucaklayıp, otomobilleriyle hastaneye götürdü. Hastanede görevli doktor ve sağlık çalışanları, kalbi duran bebeği hayata döndürmek için büyük çaba harcadı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Elif, kurtarılamadı. Sabaşı çifti, acı haberle gözyaşına boğuldu.

Elif'in hastalığı bulunduğu ve kemik iliği nakli beklediği öğrenildi.

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