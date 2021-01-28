HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elif Bereket'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı! Otomobilin camında kahreden detay

Elif Bereket'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı! Otomobilin camında kahreden detay

28.01.2021 14:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Elif Bereket'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı! Otomobilin camında kahreden detay

Şanlıurfa'da, 18 yaşındaki Elif Bereket'e çarpıp ölümüne neden otomobilin sürücüsü Ali B. yakalandı. Üzeri battaniye ile örtülmüş, boş arazide bulunan otomobilin camında ise Elif Bereket'in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'daki kaza, önceki akşam Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Elif Bereket ile kardeşi Yaşar Bereket, dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise, kıl payı kurtuldu. Yaralanan Elif Bereket, hastanede yaşamını yitirdi.

BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Görüntülerden otomobilin plakasını tespit eden ekipler, geçiş güzergahı üzerinde de çalışma yaptı. Otomobil, boş bir arazide üzeri battaniyeyle örtülü vaziyette bulundu.

BATTANIYE

KAHREDEN DETAY

Kaza sırasında otomobilin parçalanan camında ise Elif Bereket’in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi.

SAC

GÖZALTINA ALINDI

Otomobile el koyan polis, sürücü Ali B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ali B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildiTSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi
Stalk yapmak suç mudur?Stalk yapmak suç mudur?

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Canlı yayında gözaltına alınan 'dolandırıcı' kadın tutuklandı

Canlı yayında gözaltına alınan 'dolandırıcı' kadın tutuklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Vaşak ırkı azaldığı için sayısı artan domuzlar, yiyecek bulmak için mahalleye iniyor

Vaşak ırkı azaldığı için sayısı artan domuzlar, yiyecek bulmak için mahalleye iniyor

Kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polisin yargılanmasına başlandı

Kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polisin yargılanmasına başlandı

TÜBİTAK'tan flaş yerli aşı açıklaması: Etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek

TÜBİTAK'tan flaş yerli aşı açıklaması

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi! Uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili önemli düzenleme

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

FETÖ'nün kilit isimlerinden Ahmet Yiğit KKTC'de yakalandı

FETÖ'nün kilit isimlerinden Ahmet Yiğit yakalandı

MSB ‘bir ilk’ diyerek paylaştı! İşte o görüntüler

MSB ‘bir ilk’ diyerek paylaştı! İşte o görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.