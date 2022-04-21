Elif Buse Doğan, 2. Sayfa magazin programında Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'nın sorularını yanıtlayacak. Ünlü isim, Samsak Döveci şarkısı sebebiyle arasının açıldığı Serkan Çağrı hakkında da açıklamalarda bulunacak. Peki son dönemin çok konuşulan ünlü isimlerinden Elif Buse Doğan kimdir? Samsak Döveci ile ünlenen Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı küs mü? Samsak Döveci olayı nedir? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve Serkan Çağrı ile yaşadıkları anlaşmazlığın ayrıntıları haberimizde...

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

Elif Buse Doğan, 1993 yılında Kocaeli’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Aile kökeni Sivas’a dayanmaktadır.2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlamayla müzik hayatına ilk adımını attı. İlköğretimine devam ederken, Kocaeli ilköğretimler arası yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1. oldu (2002-2004).

2008 yılında mezun olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından Türk Halk Müziği nazariyat, solfej ve bağlama eğitimi aldı.

Lise eğitimine Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde keman ve piyano enstrümanlarını seçerek devam etti. Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi adına birçok festivale ve konsere katıldı. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda yarı zamanlı(lise) keman ve armoni eğitimi aldı. 2008 yılında Kocaeli Oda Orkestrası’nda keman icracısı olarak 2 yıl yer aldı ve birçok konsere katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nı birincilikle bitiren Doğan, Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda tamamladı.

Şubat 2015 de TRT Müzik'te başlayan “Sıra Sende Türkiye” isimli yarışma programına katıldı ve 3.lükle tamamladı.

TRT Müzik’te her hafta canlı yayınlanan “Aşk İçin” isimli müzik eğlence programı hazırlayıp sundu.

“Elif Zamanı” isimli ikinci solo albüm çalışmasını 23 Şubat 2018’de çıkardı.

“Telli Turnam” isimli 3. single çalışmasını 12 Nisan 2019 ‘da, “Bir Nefes Gibi” isimli 4. single çalışmasını 18 Ekim 2019’da, 5. single çalışması “Yaş”ı 28 Şubat 2020'de, 6. single çalışması “Yandırdın Kalbimi”yi 24 Nisan 2020’de, 7. single çalışması “Kendine İyi Bak”ı Ekim 2020’de ve 8. single çalışması “Göçmen Kızı”nı da Aralık 2020 de çıkaran Doğan, her pazar akşamı saat 21.00’de yayınlanan Nefesten Sese isimli müzik eğlence programını Serkan Çağrı ile birlikte hazırlayıp sundu.

ELİF BUSE DOĞAN VE SERKAN ÇAĞRI KÜS MÜ?

Grup Laçin'in seneler önce seslendirdiği Samsak Döveci şarkısı Elif Buse Doğan'ın yeniden seslendirmesiyle gündem oldu.

Serkan Çağrı, Doğan’ın türküyü yalnız başına single olarak çıkarmak istemesi üzerine “Onu kardeşim gibi görüyordum, hiç yakıştıramadım” demesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Serkan Çağrı, Samsak Döveci'nin müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırlayıp eseri de başkasına okutup dijital platformlara koymuştu.

Ünlü klarnetçinin "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım" dediği biliniyor.

Elif Buse Doğan ise konu hakkında daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz"

SAMSAK DÖVECİ OLAYI NEDİR?

Samsak Döveci türküsü 2013'te Grup Laçin tarafından yorumlanmıştır. Fakat türkü o zaman bugünkü kadar ses getirmemiştir.

Türkü, Elif Buse Doğan ile Serkan Çağrı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle magazin yorumcuları tarafından günlerce konuşulmuştur.

Samsak Döveci türküsü, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine aittir.

SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?

Serkan Çağrı, 2 Haziran 1976 tarihinde Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelen Türk klarnet virtüözü ve akademisyendir. 2017 yılından itibaren Türk Hava Yolları uçaklarında kullanılan kabin içi müziklerin yapım ve yönetmenliğini yaptı. Henüz 7 yaşındayken klarnet çalmaya başlayan Çağrı, 13 yaşında Erguvan Festivali kapsamında yaş ortalamasının 40 olduğu yarışmada özel ödüle layık görülerek başarısını kanıtladı.

1995'te Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na başlayan Serkan Çağrı, 1998 yılında İTÜ Devlet türk Müziği Konservatuarı'na geçiş yapmıştır. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak başlayan ünlü isim, Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi ardından Bakü Müzik Akademisi'nde doktora eğitimini sürdürmektedir.

Serkan Çağrı TRT bünyesinde görev alan TV ve Radyo yapımcısı Ebru Çağrı ile evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

Serkan Çağrı'nın albümleri:

Sır - Yılı: 2016

Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı: 2011

Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı: 2011

Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı: 2009

Âlâ. Yılı: 2008

Nefesim Yılı: 2005

Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak): 1998

SAMSAK DÖVECİ NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

Samsak Döveci yörenin üslubuyla söylenmiştir ve "Sarımsak Döveceği" anlamına gelmektedir.

SAMSAK DÖVECİ TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ NELERDİR?

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini toplayalım

Lazım olur saklayalım

Lazım olur saklayalım

Ardımıza bile bakmayalım

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

