Elif Gören kimdir, aslen nereli ve eşi kim? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında?

TV8'in sevilen yarışması Survivor'ın 2020 sezonunda yer almış ve dikkatleri üzerine çeken bir isim olan Elif Gören, atletik duruşu ve söylemleri ile bilinmekte. Yarışmanın son aşamalarına kadar gelmesiyle de kendisinden söz ettiren Gören, bu sene de Survivor'da yarışacak. Peki Elif Gören kimdir, aslen nereli?

SURVİVOR ELİF GÖREN KİMDİR?

31 yaşındaki Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış olan isim 1.70 boyunda ve 55 kilodur. Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılmış olan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

SURVİVOR ELİF GÖREN'İN EŞİ KİMDİR?

Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evlidir. Survivor 2020 sezonunun Ünlüler yarışmacılarından biri olarak bilinen Elif Yıldırım Gören, sembol oyununu kazanmıştır ve sonrasında 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim olmuştur.



