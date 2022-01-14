MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elif Gören kimdir, aslen nereli ve eşi kim? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında?

Elif Gören kimdir, aslen nereli ve eşi kim? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında?

14.01.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak isimlerden biri Elif Gören oldu. Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Survivor Elif, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış bir kadın koşucudur. Peki Elif Gören kimdir, aslen nereli ve eşi kim? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Elif Gören kimdir, aslen nereli ve eşi kim? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında?

TV8'in sevilen yarışması Survivor'ın 2020 sezonunda yer almış ve dikkatleri üzerine çeken bir isim olan Elif Gören, atletik duruşu ve söylemleri ile bilinmekte. Yarışmanın son aşamalarına kadar gelmesiyle de kendisinden söz ettiren Gören, bu sene de Survivor'da yarışacak. Peki Elif Gören kimdir, aslen nereli?

SURVİVOR ELİF GÖREN KİMDİR?

31 yaşındaki Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış olan isim 1.70 boyunda ve 55 kilodur. Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

5e92050e55427e130030b554

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılmış olan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

SURVİVOR ELİF GÖREN'İN EŞİ KİMDİR?

elif-yalim-bEZA

Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evlidir. Survivor 2020 sezonunun Ünlüler yarışmacılarından biri olarak bilinen Elif Yıldırım Gören, sembol oyununu kazanmıştır ve sonrasında 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim olmuştur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı? MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kriterlere uymayanlara 10 gün karantina

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kriterlere uymayanlara 10 gün karantina

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

50 yaşında anne olmuştu! İkizler büyüdü

Canlı yayında iş teklifi!

Canlı yayında iş teklifi!

Kız arkadaşıyla aşka gelen Senem Kuyucuoğlu'dan dudak dudağa paylaşım

Kız arkadaşıyla aşka gelen Senem Kuyucuoğlu'dan dudak dudağa paylaşım

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.