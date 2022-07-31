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  4. Elif Güneş'in son görüntüsü ortaya çıktı! Katili vurup, hastaneye böyle getirmiş

Elif Güneş'in son görüntüsü ortaya çıktı! Katili vurup, hastaneye böyle getirmiş

31.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy’de son kez görüşmeye çağırdığı eski sevgilisini silahla vurarak öldüren şahsın Elif Güneş’i hastaneye getirdiği görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde K.G.’nin yaralı genç kadını tekerlekli sandalye ile acil servise soktuğu ve sonrasında hızlıca hastaneden kaçtığı görülüyor.

Elif Güneş'in son görüntüsü ortaya çıktı! Katili vurup, hastaneye böyle getirmiş

Elif Güneş cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. 23 Temmuz’da Kadıköy’de yaşanan olayda K.G., eski sevgilisi Elif Güneş’i (30) konuşma bahanesiyle aracına bindirmiş ve silahla yaraladığı genç kadını Üsküdar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine bırakarak kaçmıştı.

ELİF GÜNEŞ VE KATİLİ AYNI KAREDE

Zanlı K.G.’nin Elif Güneş’i silahla vurduktan sonra hastaneye getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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HASTANEYE BIRAKIP KAÇMIŞ

Görüntülerde K.G.’nin yaralı genç kadını tekerlekli sandalye ile acil servise soktuğu ve o esnada bilinci kapalı olan Elif Güneş’e doktorların müdahale etmeye başlamasının ardından saldırganın hızla kaçtığı görüldü.

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Polisin Kadıköy’de yakaladığı saldırgan adliyeye götürüldükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti
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