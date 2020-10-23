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Elif Karlı'nın yeni imajı olay oldu! Aslı Enver'e benzetildi

23.10.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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Elif Karlı'nın yeni imajı olay oldu! Aslı Enver'e benzetildi

90'ların sonunda çıkardığı albümle tanınan şarkıcı Elif Karlı, yeni imajıyla Aslı Enver’e benzetildi. Ünlü şarkıcıdan gelen yorumlara cevap gecikmedi.

Şarkıcı Elif Karlı, yeni imajıyla oyuncu Aslı Enver’e benzetildi. Geçtiğimiz günlerde Kerem Tunçeri ile barıştığı iddiasıyla gündeme gelen ve çıkan iddiaları yalanlayan Aslı Enver, Elif Karlı'nın yeni imajı sayesinde yine gündemde.

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Sosyal medyada çok sayıda yorum alan Elif Karlı'nın yeni imajı kısa sürede gündem oldu. Aslı Enver'e bezetilen Elif Karlı'dan da bu benzetmeye cevap gecikmedi.

Sosyal medya hesabından yorum yapan Elif Karlı, “Aslı Enver benim de çok sevdiğim bir oyuncu ve gerçekten çok hoş bir kadın. Sadece kaküllerimiz benzemiş sanırım” dedi.

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