HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elif Naz’ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı

Elif Naz’ın dikkati mahsur kalan kediyi kurtardı

05.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da girdiği boş iş yerinde 2 gün boyunca mahsur kalan kedi, 13 yaşındaki Elif Naz’in dikkati sayesinde kurtuldu.Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi 67009 Sokak’ta vatandaşlar tarafında bakılan kedilerden biri 2 gün önce kayboldu.

Adana’da girdiği boş iş yerinde 2 gün boyunca mahsur kalan kedi, 13 yaşındaki Elif Naz’in dikkati sayesinde kurtuldu.
Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi 67009 Sokak’ta vatandaşlar tarafında bakılan kedilerden biri 2 gün önce kayboldu. Mahalleli kediyi bulamazken 13 yaşındaki Elif Naz Yüksel, akşam çöp atmaya çıktığı sırada darabası kapalı, boş bir iş yerinden kedi sesi geldiğini fark etti. Küçük kız durumu hemen annesi ve ablasına bildirdi. Elif’in annesi ve ablası da kediyi kurtarmak için iş yeri sahibine ulaştı. Sokağa gelen iş yeri sahibi, iş yerinin kiralık olduğunu ve elektrik aboneliği olmadığı için de darabayı açamayacağını söyledi.
Dışarıdaki kalabalığı gören mahalleli ise kediyi kurtarmak için kendi imkanlarıyla seferber oldu ancak kedinin girdiği boşluktan, vatandaşlar kediyi çıkartamadı. Bunun üzerine mahalleli durumu Adana Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Sokağa gelen polisler de darabayı açmak için Toroslar Edaş’tan yardım istedi.
Kısa sürede sokağa gelen ekipler, iş yerine geçici olarak elektrik verip darabayı açtı. Ancak bu sefer de kedi korkarak girdiği boşluktan geri çıktı.
Elif Naz Yüksel, kedi kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, “Dışarıda beslediğimiz kedilerden birinin kaybolduğunu fark ettik. 2 gündür yoktu ve çöp atarken iş yerinde miyavlama sesi duyduk. Sonra polisler geldi ve kediyi kurtardılar” dedi.
Mahalleli ve polis kediye mama verirken iş yerinin açık olan boşluk kısmı ise kapatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Dehşet! Ayrıldığı eşini, çocuklarının gözü önünde katlettiDehşet! Ayrıldığı eşini, çocuklarının gözü önünde katletti
Hayırlı cumalar mesajlarıHayırlı cumalar mesajları
1/

En Çok Okunan Haberler

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

İşte memurların güncel zam tablosu!

İşte memurların güncel zam tablosu!

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Kocaeli'de dehşet! Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Dehşet! Ayrıldığı eşini, çocuklarının gözü önünde katletti

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

İSKİ su kesintisi 5 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

5 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Adana'da korkunç iddia! Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Elektrik kesintisi listesi 5 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

5 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Mehmetçik'ten bayrak hassasiyeti: Görür görmez yardıma koştular

Mehmetçik görür görmez koştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.