Elif Su için soruşturma iznini bekliyorlar

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Fehime Bağış ile Mehmet Bağış çifti, yüzde 98 engelli doğan kızları Elif Su’nun doğumunda doktor hatası olduğunu iddia ederken, olayla ilgili soruşturma izni verilmesini istedi.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşayan Fehime Bağış ve Mehmet Bağış çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Elif Su, yüzde 98 engelli olarak dünyaya geldi. Duymayan, görmeyen ve yutma refleksi bulunmayan Elif Su’nun doğumunda ihmal olduğunu iddia eden aile, olay hakkında gerekli yasal girişimlerde bulundu ancak Urla Kaymakamlığı tarafından verilen kararda soruşturma izni çıkmadı. Bağış çifti, çocuklarının gözlerinin önünde eridiğini belirterek, soruşturma izni verilmesi için çabalayacaklarını söyledi.

“Hamilelik sürecim iyi geçti”

Elif Su’nun doğumu, 1,5 yıl önce İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, bebeğin doğumu doktor tarafından 42. haftaya kadar bekletildi. 42. haftanın sonunda fenalaşan Fehime Bağış, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Hemen doğuma alınan Fehime Bağış’a ilk başta normal doğum yaptırılmak istenerek vakum kullanıldı. İşlem başarısız olunca baba Mehmet Bağış’tan alınan imza ile sezaryenle doğumu yapılan Elif Su, yüzde 98 engelli dünyaya geldi. Daha önce dört bebeklerini kaybettiklerini belirten aile, hamilelik sürecinin iyi geçtiğini ve kontrolleri aksatmadıklarını söyleyerek çocuklarının doktor hatası nedeniyle engelli kaldığını ileri sürdü.