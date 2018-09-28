HABER

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

Türkiye kayıp kızları arıyor... Aydın’da Elif Yalçıntürk, Tire’de ise Pınar Ezgi’nin kaybolmasının ardından bir kayıp haberi de Manisa’dan geldi. 15 yaşındaki Edanur’dan 26 gündür haber alınamıyor.

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

Yeni Asır gazetesinden Nadir Uysal'ın haberine göre, Aydın'da Elif Yalçıntürk (18), Tire 'de ise Pınar Ezgi'nin (15) kaybolmasının ardından bir kayıp genç kız haberi de Manisa'dan geldi. Liseli Edunar Yaka (15) 26 gündür yok.

Manisa 'nın Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi'nde ikamet eden baba Abdül Mecit Yaka (56), 26 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kızı Edanur Yaka'yı arıyor. Emekli olan ve bir inşaatta gece bekçiliği yapan Abdül Mecit Yaka, kızından günlerdir haber alamadığı için perişan halde olduğunu söyledi. Kızının hayatından endişe eden baba Yaka, "2 yıl önce eşim Mübeccel Yaka vefat etti. Annesinin ölümünden sonra kızım çok değişti. Kızımın bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

PINAR İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

İzmir'in Tire ilçesinde, salı günü "Okula gidiyorum" diye evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Pınar Ezgi için Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Genç kızın bulunabilmesi için Tire Emniyet Müdürü Hasan Özge toplam dört kişilik özel ekip kurdu. Adeta kılı kırk yaran polisler kendilerine ulaşan her bilgiyi titizlikle değerlendiriyor.

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar
Adana'da bin 113 uyuşturucu satıcısı tutuklandıAdana'da bin 113 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayıp kızlar Kayıp elif yalçıntürk pınar ezgi edanur

En Çok Okunan Haberler

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

Aksaray'da korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla babaannesini vurdu

Aksaray'da korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla babaannesini vurdu

Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!

Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!

Bir şehri karıştıran olay! Sadece Türkiye'de olur

Bir şehri karıştıran olay! Sadece Türkiye'de olur

Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!

Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.