Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

Yeni Asır gazetesinden Nadir Uysal'ın haberine göre, Aydın'da Elif Yalçıntürk (18), Tire 'de ise Pınar Ezgi'nin (15) kaybolmasının ardından bir kayıp genç kız haberi de Manisa'dan geldi. Liseli Edunar Yaka (15) 26 gündür yok.
Manisa 'nın Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi'nde ikamet eden baba Abdül Mecit Yaka (56), 26 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kızı Edanur Yaka'yı arıyor. Emekli olan ve bir inşaatta gece bekçiliği yapan Abdül Mecit Yaka, kızından günlerdir haber alamadığı için perişan halde olduğunu söyledi. Kızının hayatından endişe eden baba Yaka, "2 yıl önce eşim Mübeccel Yaka vefat etti. Annesinin ölümünden sonra kızım çok değişti. Kızımın bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
PINAR İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU
İzmir'in Tire ilçesinde, salı günü "Okula gidiyorum" diye evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Pınar Ezgi için Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Genç kızın bulunabilmesi için Tire Emniyet Müdürü Hasan Özge toplam dört kişilik özel ekip kurdu. Adeta kılı kırk yaran polisler kendilerine ulaşan her bilgiyi titizlikle değerlendiriyor.
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