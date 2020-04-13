'Babam geldiğinde kocaman sarılacağım'

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Abdulkadir Ateş, 25 gündür evine gidemiyor. Bir otelde kalan ve bu süre zarfında sadece ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için evine giden Ateş, her gittiğinde eşi ve kızı ile kapıda arada mesafe bırakarak görüştü. Bu kısa görüşmelerde de Abdulkadir Ateş, küçük kızı Elif Zümra'nın sarılma isteğini geri çevirmek zorunda kaldı. Ateş, son gidişinde "Baba ben seni çok seviyorum" diyerek sarılmak isteyen Elif Zümra'yı "Benim işim var ve hastalara bakıyorum. Ben sana sarılırsam sen hasta olursun sonra annene bulaşır, sonra da dedene bulaşır. Hastalık bitince ben sana sarılacağım" diye geri çevirdi. Bunun üzerine gözyaşlarına boğulan Elif Zümra, "Bana sarılmıyorsan bir daha gelme" diyerek eve girerken, annesi Emine Ateş tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri duygulandırırken, sosyal medyada da en çok izlenen görüntüler arasına girdi.

BABASINA SARILACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR

Herkesi duygulandıran Elif Zümra Ateş, şimdi evinde annesiyle birlikte babasının geleceği, eskisi gibi birlikte oyun oynayacağı günü bekliyor. Kameralar aracılığıyla babasına öpücük atıp el sallayan Elif Zümra, "Baba çabuk gel, ben seni çok özledim" dedi.

Babasını çok sevdiğini belirten Elif Zümra, "Babamı görmeyeli çok oldu. Hastalara baktığı için eve gelmiyor. Babam eve geldiğinde ona kocaman sarılacağım. Babam hastalık bitince gelecek. Ben babamı çok özlüyorum ama gelmiyor" diye konuştu. (DHA)

