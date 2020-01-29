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  4. Elif’in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi

Elif’in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Elif Sarı gözyaşları içinde toprağa verilirken, olayın meydana geldiği kavşağa gelen mahalle sakinleri yıllardır onlarca kişinin hayatını kaybettiği yolda önlem alınmamasından yakındı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Elif Sarı gözyaşları içinde toprağa verilirken, olayın meydana geldiği kavşağa gelen mahalle sakinleri yıllardır onlarca kişinin hayatını kaybettiği yolda önlem alınmamasından yakındı. Kazanın olduğu yerde Elif ile buluşacak olan arkadaşı Kadir Ertunç’un, bir hafta sonra sözleneceği sevgilisinin mezarına toprak atması yürekleri sızlattı. Kazanın meydana geldiği kavşağın yeniden düzenlenmesi için resmi süreç başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Elif Sarı (18) isimli genç kız, akşam üstü saat 19.00 sıralarında Göynük Mahallesi Değirmendere mevkisinde annesi Döndü Sarı ile birlikte oturdukları evden çıkarak D-400 kara yolunun Antalya istikametindeki şeridinden karşıya geçmek istedi. Genç kız otobüse binmek üzere yolun karşısına geçmek isterken Kemer yönünden gelen Cezmi T. idaresindeki 07 AAE 30 plakalı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savrulan Elif Sarı, başından yaralandı ve vücudunda kırıklar oluştu.

Duyarlı vatandaş ceketini Elif’in üzerine örtüp başında bekledi
Elif Sarı düştüğü yerde acılar içinde kıvranırken, evine gitmekte olan Levent Çivak isimli vatandaş da kazayı görerek durdu ve Elif’in yanına giderek üzerine ceketini örttü. Çivak, ambulans gelene kadar genç kızı konuşturmaya çalıştı ancak genç kızdan yanıt alamadı. Çivak, ambulansın yaklaşık yarım saatte gelmesinden yakındı.
Çivak, "Kız yaşıyordu ama konuşamıyordu. Kızla konuştum uyutmamaya çalıştım, uyuma dedim ambulans geliyor dedim. Ceketimi üstüne örttüm üşümüştü. Yan yatıyordu. Ambulans gelene kadar bekledim" diye konuştu.

Halk otobüsünde buluşacaklardı, sözlüsünü yerde buldu
Bu arada Değirmendere Kavşağı’nda Elif’le buluşmak üzere halk otobüsüne binen Kadir Ertunç, olay yeri yakınlarında trafiğin tıkanması üzerine otobüsten inerek olay yerine geldi. Elif’i kanlar içinde gören Kadir Ertunç, bacağındaki kırığı görünce yaşayacağını düşündü ancak genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Bir hafta sonra sözleneceklerini belirten Ertunç, kız arkadaşını olay yerinde nasıl bulduğunu şöyle anlattı:
"Beraber Isparta’ya gidecektik. Yolun karşısına geçerken aramıştı beni ‘Ne yapıyorsun aşkım, korkuyorum gece. yağmur da yağıyor, çabuk gel’ dedi. Bin ‘üşüme, elini cebine sok hemen geliyorum’ dedim. Telefonu kapatır kapatmaz araba çarpmış. Yoldan geçerken araçları gördük hemen yolda indim zaten telefonu da cevap vermeyince, ileride indim bir şekilde geldim araç bulup, kendisini yerde gördüm. Sadece ayağı kırık olarak gördüm. Yaşıyordu şoktaydı ara ara ağrıdan dolayı bağırıyordu. Öleceğini hiç tahmin etmedim. Bende trafik kazası geçirdim benimde ayağım kırık. Ayağı kırılmış, düzelir diye tahmin ettim. İlk gözünü açtığında yanında olayım diye hayal ettim. Ama işte kısmet olmadı."
Kadir Ertunç, Elif’in Isparta’ya gideceği için çok sevinçli olduğunu belirterek, "Çok neşeliydi tek tesellim o, yanıma geliyordu telefon açtığında neşeliydi. Ne yapıyorsun aşkım dedi çok neşeliydi. Çabuk gel bekliyorum dedi. Yani neşeliyken öldü" diye konuştu.
Kazanın meydana geldiği Değirmendere Kavşağı ve çevresinde önlemlerin yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinleri, Elif’in cenazesi beklerken kavşağa giderek tepki gösterdi. Bir ara yolu kapatacaklarını söyleyen vatandaşlar, İl Jandarma Alay Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Haydar Dursun’un önlem alınması için hataların tespit edileceğini söylemesi üzerine eylemden vazgeçti.
Göynük Mahallesi Muhtarı Ramazan Pelit de 20 yıldır bölgede meydana gelen kazana çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini, bu kazaların meydana gelmesinde yoldaki kusurların büyük rol oynadığını ifade ederek yetkililerin konuyla ilgili çözüm bulmalarını istedi.
Öte yandan, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun kavşaktaki kusurların tespit edilerek düzeltilmesi ve yol güvenliğinin alınmasında gerekli işlemlerin yapılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimde bulundukları öğrenildi.

Tabutuna duvak örtüldü, müstakbel kayınvalidesi cenazeye geldi
Elif Sarı’nın cenazesi, Göynük mahallesi Değirmendere mevkisindeki evine getirilerek helallik alındıktan sonra Değirmendere Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tabunun üzerine duvak örtülen Elif’in mezarına yakında sözleneceği Kadir Ertunç ve annesi Döndü Sarı’nın toprak atması izleyenleri duygulandırdı. Elif’in müstakbel kayınvalidesi Ayşe Ertunç ile kızlarının da katıldığı cenaze töreninde Elif’in mezarı üzerine karanfiller bırakıldı.

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