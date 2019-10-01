Elif'in uyarısı ile Erciyes yolunda gelengilere levhalı koruma

"Erciyes'e doğru yokuş yukarı çıkarken bir anda önümüzden küçük bir hayvan geçtiğini fark ettik, babam neredeyse kaza yapacaktı. Hayvanın ne olduğu hakkında bilgim yok, ne olabilir diye uyarı levhalarına baktım durdum; ama hayvanlarla ilgili uyarı levhası yoktu. Kar levhası, kayalıkların düşme levhası, hız levhası her şey vardı; ama hayvanlarla ilgili hiçbir uyarı levhası yoktu. Doğal yaşama bu kadar yakın bir ortamda uyarı levhası neden düşünülmedi acaba? Benim babam kaza yapmadı; ama başkaları hem kaza yapıp hem de hayvanı ezebilirler. Hayvanlar neden ölsün? Çok da zor değildir uyarı levhası koymak. Hayvanlar ölmesin, babalar kaza yapmasın, çocuklar üzülmesin. Sizleri seviyorum abiler, biliyorum ki yapacaksınız."

Keklik ailesi, geçen ay otomobille Erciyes'e piknik yapmak için giderken yola aniden gelengi çıktı. Mehmet Keklik, gelengiye çarpmak üzereyken son anda fren yaparak durdu. Araçta bulunan Elif Keklik, yol kenarlarında gelengilerle ilgili uyarıca levha bulunmadığını görünce, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş'ye, e-posta gönderdi.

Erciyes A.Ş. yetkilileri, Elif'in talebini yerine getirerek 16 farklı noktaya 'Dikkat gelengi çıkabilir' levhası yerleştirdi.

'YETKİLİLERE TEŞEKKÜR EDERİM'

50'nci Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Keklik,

isteğinin yerine getirilmesi nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Elif Keklik, "Yolda babam fren yapınca 'Ne oldu' diye sordum. Babam 'gelengi çıktı' dedi. Sonrasında yolda gelengi levhası var mı? diye bakıyordum. Olmadığını fark ettim. Bununla ilgili akşam eve gittiğimde Erciyes A.Ş'ye bir mail atmak istedim. Babamın mail adresinden maili gönderdim. Tabelaların konulduğunu gördüm. Hayvanlar ölmüyor. Yetkililere ilgilendikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Elif Keklik'in babası Mehmet Keklik de, "Hayvanı ezmemek için frene basmam gerekti. Sonrasında kızım 'Baba o neydi?' diye sordu. Çünkü yolda geçen uyarı levhalarını inceliyordu. Gelengi olduğunu söyledim. Kızım Elif de hiçbir yerde uyarıcı levha olmadığını söyledi. Akşam eve gittiğimizde kızım ilgililere mail attı. Sonrasında levhalar asılmış. İlgililere teşekkür ederiz" dedi.