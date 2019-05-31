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‘Elim nefesin olsun’ projesi hayat buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Saffet Şeker İlkokulu anasınıfında minik öğrencilere paylaşmanın önemini anlatmak amacıyla ‘Elim nefesim olsun’ projesi hayata geçirildi.Saffet Şeker İlkokulu Anasınıfı öğretmeni Sibel Cuma ve okul yönetiminin minik öğrencileri paylaşmanın önemine dikkat çekmek amaçlı başlattıkları ‘Elim Nefesim Olsun ‘projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin mutfaklarına el attılar.

‘Elim nefesin olsun’ projesi hayat buldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Saffet Şeker İlkokulu anasınıfında minik öğrencilere paylaşmanın önemini anlatmak amacıyla ‘Elim nefesim olsun’ projesi hayata geçirildi.
Saffet Şeker İlkokulu Anasınıfı öğretmeni Sibel Cuma ve okul yönetiminin minik öğrencileri paylaşmanın önemine dikkat çekmek amaçlı başlattıkları ‘Elim Nefesim Olsun ‘projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin mutfaklarına el attılar. Proje kapsamında öğretmen, veli ve öğrencilerin katılımıyla mutfak ihtiyacı olan erzaklar toplandı. Ardından toplanan erzaklar önce okuldaki ihtiyaç sahiplerine daha sonra ise ihtiyacın olmayanı ihtiyacı olana verelim sosyal medya grubu aracılığıyla ihtiyaç sahibi 4 aileye ulaştırıldı. Böylece hem ihtiyaç sahibi ailelerin mutfakları şenlendi hem de minik öğrenciler paylaşmanın önemini uygulamalı bir şekilde tatbik ettiler. Proje ile ilgili olarak grup yöneticisi Kısmet Sağlam, “Bu mübarek günlerde böyle güzel bir projeyi hayata geçiren Sibel öğretmen, veli, öğrencileri ve okul yönetimini canı gönülden kutluyoruz. Bu projeyi yapıp önce okul içinde ihtiyacı olanlara dağıtılan erzakların fazla kalanlarını ise gurubumuz #ihtiyacınolmayanıihtiyacıolanaverelim# aracılığı ile 4 aileye daha ulaşmasına vesile olduk. Bunun gibi maneviyatı yüksek olan projeler için Saffet şeker İlkokulu yönetimi ve öğretmenlerine öğrenci ve velilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin” dedi.

‘Elim nefesin olsun’ projesi hayat buldu

‘Elim nefesin olsun’ projesi hayat buldu

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