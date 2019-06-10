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'Elimde görüntülerin var' diyerek 17 yaşındaki genç kıza tam 2 yıl boyunca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 00:50 | Son Güncelleme

Bartın'da, iddiaya göre 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla tehdit ederek, cinsel istismarda bulunan Ö.Ç. (21) tutuklandı.

'Elimde görüntülerin var' diyerek 17 yaşındaki genç kıza tam 2 yıl boyunca...

İddiaya göre, Kozcağız Beldesinin bir köyünde oturan Ö.Ç., aynı köyde yaşayan 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla arayarak, 'Elimde görüntülerin var, bunları ailene göstereceğim' tehdidinde bulunarak, cinsel istismarda bulundu.

2 yıl boyunca tehditlere ve cinsel istismara maruz kalan genç kız durumu ailesine bildirdi. Ailesi bunun üzerine polise şikayette bulundu.

Polis, evine baskın yaptığı Ö.Ç.'yi gözaltına aldı. Ö.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. 'Çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve tehdit' suçlarından tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bartın cinsel istismar

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