"Elimi Bırakma" dizisinin yeni sezonu başladı

İSTANBUL (AA) - TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Elimi Bırakma" adlı dizinin ikinci sezonu başladı.

Yeni sezon adına Hidiv Kasrı'nda gerçekleştirilen etkinlikte dizinin oyuncuları 44. bölümü birlikte izledi.

Başrollerini Alp Navruz ve Alina Boz'un paylaştığı yapımın yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş gerçekleştiriyor.

Yapımcılığını ise Üs Yapım adına Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosuna bu sezon Nihat Altınkaya, Hazal Şenel ve Buse Meral dahil oldu.

Romantik ve dram türündeki dizi, sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştıkları Cenk'in hikayesini ele alıyor.

