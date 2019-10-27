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"Elimi soğuk sudan sıcak suya koymuyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında oluşturulan temizlik ekibi, merkez ve köylerdeki 150 yaşlının evini temizliyor, çamaşırlarını yıkayıp ütülüyor, yalnızlıklarını paylaşıyor - Evi temizlenen 73 yaşındaki Cemile Arpa: - "Öyle güzel temizliyorlar ki elimi soğuk sudan sıcak suya koymuyorlar" - Vakıf Müdürü Seyhan Savaş Yaraşır: - "Onlara sahip çıkıldığını hissettirmeyi ve sosyal devlet ilkesini en iyi şekilde uygulamayı hedefliyoruz"

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında oluşturulan temizlik ekibi, merkez ve köylerde yaşayan 150 yaşlının evini temizliyor, çamaşırlarını yıkayıp ütülüyor, onlarla sohbet edip yalnızlıklarını paylaşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce finanse edilen ve Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen proje kapsamında 10 kişilik temizlik ekibi oluşturuldu.

Kent merkezi ve bağlı köylerdeki yaşlıları ziyaret eden ekip, yanlarında getirdikleri elektrikli süpürge, kova, fırça, bez ve deterjanlarla evleri temizliyor, kirli çamaşırları yıkayıp ütülüyor.

Bir süre sohbet ettikleri yaşlılara çay da ikram eden ekiptekiler, ardından kapı pencere temizliğine koyuluyor.

Evleri 15 günde bir ziyaret eden ekip, Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan 83 yaşındaki Mehmet ile 73 yaşındaki Cemile Arpa çiftinin de evini temizledi.

- "Sosyal devlet ilkesini uyguluyoruz"

Vakıf Müdürü Seyhan Savaş Yaraşır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Bingöl Valisi Kadir Ekinci himayesinde sürdürüldüğünü söyledi.

Proje kapsamında 100 hanede yaşayan 150 yaşlıya hizmet verdiklerini anlatan Yaraşır, "Onlara sahip çıkıldığını hissettirmeyi ve sosyal devlet ilkesini en iyi şekilde uygulamayı hedefliyoruz." dedi.

Yaraşır, proje sayesinde bir taraftan bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılara hizmet verilirken diğer taraftan sosyal güvencesi olmayan, ekonomik yoksunluk içindeki 10 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Yaşlıların yalnızlıklarını paylaştıklarını dile getiren Yaraşır, "Projeyle, toplumun geniş kesimlerinde yaşlılarımıza sahip çıkma konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Allah hükümetten razı olsun"

Evi temizlenen Cemile Arpa da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek, "Erdoğan'dan çok razısız, Allah onu muhafaza etsin, bağışlasın, başını dik etsin. Bize işçileri vermiş, temizliğimizi yapıyorlar. Öyle güzel temizliyorlar ki elimi soğuk sudan sıcak suya koymuyorlar. 15 günde bir gelip, iğneden ipliğe temizliğimi yapıp gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Arpa ise hükümetin yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilere büyük kolaylıklar sağladığını belirtti.

Arpa, "Allah hükümetten razı olsun. Her şeyimizi, yiyeceğimizi, içeceğimizi veriyor. Evimizi temizliyorlar. Gelip bizi soruyorlar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
"Yalnız Değilsiniz Projesi" Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

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