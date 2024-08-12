Canlı canlı yayınladı! Elinde balta, üstünde çelik yelek; önüne gelene saldırdı... Eskişehir'de bilgisayar oyunu dehşeti

Bir süre önce maske ve çelik yelek temin eden genç, bu akşam saatlerinde, etkilendiği öne sürülen bilgisayar oyununu oynadıktan sonra elinde balta ve bıçakla sokağa çıkıp dehşet saçtı. Tanımadığı 5 kişiye saldıran genç görev yerine giden polis memurunca yakalandı

OYUNDAN ETKİLENİP BALTAYLA, ÇELİK YELEKLE SOKAĞA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde meydana geldi. A.K., evinde iddiaya göre içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyununu oynadı. Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen A.K., daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı.

GÖRENLER DEHŞETE DÜŞTÜ; ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren A.K., Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran A.K., elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.

POLİS MEMURU TESADÜFEN FARK ETTİ

Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları A.K.’nın saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti. Bir kişinin elindeki bıçak ve balta ile çevresindekilere saldırdığını gören polis memuru, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için hamle yaptı.

Kaçmaya çalışan A.K., polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında ise bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜLERİ CANLI YAYINLAMIŞ!

Öte yandan A.K.'nin üzerine kamerayı takıp saldırdığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde yüzündeki maske açıkça belli olan saldırganı görenlerin panik içinde kaçıştığı, sonunda etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır