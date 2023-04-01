Elinde bastonla yürüdüğü görülmüştü! Bakan Soylu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir dinlendiği iddia edilen Bakan Soylu, Kahramanmaraş’ta katıldığı bir iftar programında elinde bastonla yürüdüğü görülmüştü. Bakan Soylu sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum" dedi.
Deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili de açıklama yapan Bakan Soylu, "10 ilde enkaz bayrama kadar kalkacak. Hatay'da bayramdan 10 gün sonra kalkacak. Enkaz kalkınca Antakya'nın yüzde 70'i boş arsa olacak." dedi.
**İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları ifade etti:
15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum.
Hatay'da 21 bin 300 bina yıkık, yıkılacak. Bu binaların yüzde 40'ı kaldırıldı. Ramazan Bayramına kadar enkaz kaldırmayı bitireceğiz. Buranın 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımdan dolayı diğerlerinden geri bir takvimi var. 10 ilde enkaz bayrama kadar kalkacak. Hatay'da bayramdan 10 gün sonra kalkacak.
Bu tabii ilk bölüm. Acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazı. Diyelim 100 parça var, biz 30'unu kaldırıyoruz. Bir de 70'i var. Bu bittikten sonra 3 aylık periyodumuz daha var. Enkaz kalkınca Antakya'nın yüzde 70'i boş arsa olacak.
Konsantrasyonumuz seçim değil, deprem. Bu kadar iş var, günlük tartışmalara giremeyiz. Siyasetin kendine ait kuralları vardır. Bu kurallar işler. Siyasette kırgınlık olmaz.