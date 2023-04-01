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  4. Elinde bastonla yürüdüğü görülmüştü! Bakan Soylu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Elinde bastonla yürüdüğü görülmüştü! Bakan Soylu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

01.04.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta bir iftar sonrası elinde bastonla yürüdüğü görülmüştü. Katıldığı canlı yayın programında açıklama yapan Bakan Soylu, sağlık durumuyla ilgili olarak "15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum" dedi.

Elinde bastonla yürüdüğü görülmüştü! Bakan Soylu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir dinlendiği iddia edilen Bakan Soylu, Kahramanmaraş’ta katıldığı bir iftar programında elinde bastonla yürüdüğü görülmüştü. Bakan Soylu sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum" dedi.

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ENKAZLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili de açıklama yapan Bakan Soylu, "10 ilde enkaz bayrama kadar kalkacak. Hatay'da bayramdan 10 gün sonra kalkacak. Enkaz kalkınca Antakya'nın yüzde 70'i boş arsa olacak." dedi.

**İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları ifade etti:

SAĞLIK DURUMU NASIL?

15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum.

"BAYRAMA KADAR ENKAZ KALDIRMAYI BİTİRECEĞİZ"

Hatay'da 21 bin 300 bina yıkık, yıkılacak. Bu binaların yüzde 40'ı kaldırıldı. Ramazan Bayramına kadar enkaz kaldırmayı bitireceğiz. Buranın 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımdan dolayı diğerlerinden geri bir takvimi var. 10 ilde enkaz bayrama kadar kalkacak. Hatay'da bayramdan 10 gün sonra kalkacak.

"ENKAZ KALKINCA ANTAKYA'NIN YÜZDE 70'İ BOŞ ARSA OLACAK"

Bu tabii ilk bölüm. Acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazı. Diyelim 100 parça var, biz 30'unu kaldırıyoruz. Bir de 70'i var. Bu bittikten sonra 3 aylık periyodumuz daha var. Enkaz kalkınca Antakya'nın yüzde 70'i boş arsa olacak.

"SİYASETTE KIRGINLIK OLMAZ"

Konsantrasyonumuz seçim değil, deprem. Bu kadar iş var, günlük tartışmalara giremeyiz. Siyasetin kendine ait kuralları vardır. Bu kurallar işler. Siyasette kırgınlık olmaz.

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Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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