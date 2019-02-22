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Elinde bıçak olan alzaymır hastası zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Çorum’da elinde bıçak bulunan ve evdeki yakınlarını dışarı çıkarmayan alzaymır hastası zor anlar yaşattı.Olay, Meram Sokaklar’da meydana geldi.

Elinde bıçak olan alzaymır hastası zor anlar yaşattı

Çorum’da elinde bıçak bulunan ve evdeki yakınlarını dışarı çıkarmayan alzaymır hastası zor anlar yaşattı.
Olay, Meram Sokaklar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki B.D., eline aldığı bıçakla evde bulunan yakınlarının dışarı çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine korkuya kapılan yakınları polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Yaşlı adamın elindeki bıçağı almak için polisler uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polis ekipleri yaşlı adamın oğluna ulaştı. Eve gelen oğlu içeri girerek babasını ikna edip elindeki bıçağı aldı. Alzaymır hastası B.D., daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Elinde bıçak olan alzaymır hastası zor anlar yaşattı

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