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Elinde bıçakla belediyeye zorla girmeye çalıştı, polis tarafından vuruldu

25.02.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, eski belediye çalışanı olduğu öğrenilen ve hakkında çok sayıda suç kaydı olan şüpheli, elindeki bıçakla zorla binaya girmeye çalıştı. İddiaya göre, belediye binasına zorla girmeye çalışırken güvenlik görevlisi ve polise de saldıran Ramazan E. polis tarafından baldırından vurularak etkisiz hale getirildi.

Elinde bıçakla belediyeye zorla girmeye çalıştı, polis tarafından vuruldu

İzmir'in Menemen ilçesinde Belediye binasına zorla girmek isteyen 3 kişi, iddiaya göre ellerinde bıçakla güvenlik görevlisi ve polis memuruna saldırdı. Bir dönem belediyede çalışan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan saldırganlardan Ramazan E., polis tarafından baldırından vurularak etkisiz getirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Menemen Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, demir korkuluktan atlayarak belediye binasına girmek isteyen Ramazan E., D.E. ve H.E., güvenlik görevlileri ve polisin uyarılarına bıçak çekerek karşılık verdi. Polisin biber gazıyla müdahalesine rağmen saldırıya devam eden ve çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öne sürülen Ramazan E., polis tarafından baldırından vurularak etkisiz hale getirildi. 2 saldırgan gözaltına alınırken yaralanan Ramazan E. ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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BELEDİYEDE ÇALIŞIRKEN SUÇ İŞLEYİP CEZAEVİNE GİRMİŞ

Yapılan araştırmada Ramazan E.'nin önceki yıllarda Menemen Belediyesi'nde çalıştığı ve işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdiği belirtildi.

Menemen Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam mesai bitiminde Belediye binamıza girmek isteyen 3 saldırgan, demir korkuluklardan atlayarak bahçeye girdi. Güvenlik ve polis memurunun uyarısına bıçak çekerek karşılık veren saldırganlardan biri, polisin biber gazı ile müdahalesine rağmen saldırmaya devam etti. Bunun üzerine koruma polisi, daha öncede çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan şüpheliyi baldırından tek kurşunla vurarak etkisiz hale getirdi. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi" denildi.

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OLAY SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, şüphelilerin demir korkulukların üzerinden atlayarak belediye binasına girdiği anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheliler belediye binasına girdikten bir süre sonra güvenlik görevlileri ve polis tarafından dışarıya çıkartılıyor. Bu sırada, Ramazan E. ve yanındaki şüpheliler güvenlik görevlileri ile tartışıyor. Uyarılara tepki gösteren Ramazan E. bıçakla karşılık veriyor. Bunun üzerine ilk biber gazı ile müdahale edilirken daha sonra ise polis memuru, Ramazan E.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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