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  4. 'Elinde çantayla canlı bomba gibi bağırmaya başladı' İstanbul'da panik anları: Polise bıçak çekti, etkisiz hale getirildi

'Elinde çantayla canlı bomba gibi bağırmaya başladı' İstanbul'da panik anları: Polise bıçak çekti, etkisiz hale getirildi

03.12.2024 16:36
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03.12.2024 16:36
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İstanbul'da günün ortasında trafikte panik dolu anlar yaşandı. Bariyerin yanına oturan bir kişi torpil patlatmaya başlayınca olay yerine polis geldi. Şüpheli şahıs polislere bıçak çekip kaçmaya çalıştı. Polisler şahsı vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırganın kara yolunda torpil patlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir görgü tanığı, şahsın "canlı bomba gibi bağırdığını" söyledi.

Ortalığı birbirine karıştığı olay D-100 kara yolu Şirinevler mevkisi Edirne istikametinde başladı. Bariyerin yanına oturan bir kişi torpil patlatmaya başladı.

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VATANDAŞLAR PANİKLEDİ, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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POLİSLERE BIÇAK ÇEKTİ

Torpil patlatan kişi, kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çekti. Polislerce vurulan ve yaralı olarak yakalanan saldırgan, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, polisin olay yeri incelemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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Öte yandan, saldırganın kara yolunda torpil patlattığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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"ADAM CANLI BOMBA GİBİ BAĞIRDI"

Yaşananlara şahit olan bir vatandaş "Adamın biri elinde çantayla bağırdı. İçinde maytaplar vardı herhalde. Polis geldi. Olay yerin inceleme takip ediyor. Adam canlı bomba gibi bağırdı" ifadelerini kullandı.

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(AA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul D-100 Karayolu torpil
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