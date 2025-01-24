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  4. Elinde çekiç, yüzünde maskeyle Atatürk heykeline çıktı, ortalık karıştı! İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntüler

Elinde çekiç, yüzünde maskeyle Atatürk heykeline çıktı, ortalık karıştı! İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntüler

24.01.2025 09:50
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24.01.2025 09:50
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İstanbul'da güpegündüz akılalmaz bir olay yaşandı. Bir şahıs elinde çekiçle Atatürk heykeline çıkıp provokatif davranışlarda bulundu. Çevredekiler büyük tepki gösterirken ortalık gerildi. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Sarayburnu Parkı'ndan gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Yüzü maskeli, eli çekiçli şahıs Atatürk heykeline çıkıp sergilediği hareketlerle etraftakilerin tepkisini topladı.

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Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde şahsın elinde çekiçle Atatürk heykeli üzerine çıktığı görülüyor.

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ŞAHSI İNDİRMEK İSTEDİLER

Çevredekilerin tepkisini çeken şahıs kendini indirmeye çalışanlara da karşılık verince gerginlik arttı.

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Bir vatandaş heykel üzerindeki şahsı attığı sopayla indirmek istedi.

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ATATÜRK HEYKELİNE VURDU

Şahsın bir ara elindeki çekiçle Atatürk heykeline vurduğu görüldü.

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Olay yerine polis ekiplerinin geldiği bildirildi.

Ekran görüntüsü 2025-01-24 093228Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Heykel atatürk
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