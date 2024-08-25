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  4. Elinde çekiçle geldi, ATM'yi böyle parçaladı!

Elinde çekiçle geldi, ATM'yi böyle parçaladı!

25.08.2024 14:40
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25.08.2024 14:40
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Kartal'da bir şahıs elindeki çekiçle ATM'ye saldırdı. Banka görevlileri tarafından ATM'deki paralar güvenli bir şekilde alınırken, polis çekiçli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın ATM'ye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs ATM'de işlem yapmak istedi. İstediği işlemi yapamadığı için öfkelenen şahıs ATM'yi terk etti. Bir süre sonra elinde çekiçle tekrar gelen şahıs, ATM'ye saldırarak parçaladı, ardından olay yerinden uzaklaştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırı nedeniyle ATM'de hasar meydana gelirken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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“YAZIKLAR OLSUN BUNU YAPANA”

Yakup Ekşi isimli bir vatandaş, “İlk seferde gelmiş bir işlem yapmaya çalışmış. Orada bir saldırı gerçekleştirmeye çalışırken arkadaşı engellemiş. Sonra gitmiş, tekrar çekiçle geldi. Çekiçle 5-6 defa vurduğunu gördüm. Sonra sakin bir şekilde çekti gitti” dedi. Bankamatiğe işlem yapmak için geldiğini söyleyen Ali Sabancı ise, “ATM kırılmış, rezillik yani, utanç verici. Yazıklar olsun bunu yapana” diye konuştu.

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Banka görevlileri tarafından ATM'deki paralar güvenli bir şekilde alınırken, polis çekiçli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kartal ATM
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