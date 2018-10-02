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Elinde çiçeklerle 7 gündür sınır kapısında bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:45 | Son Güncelleme

Suriyeli Enes Huleyf, 7 gündür elinde çiçeklerle beklediği Cilvegözü Sınır Kapısında, 3 yıldır göremediği eşi ve çocuklarına kavuşmayı umut ediyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Enes Huleyf, 3 yıldır görmediği ailesine kavuşma umuduyla elinde çiçeklerle 7 gündür Cilvegözü Sınır Kapısında bekliyor.

Rejim saflarında asker olmaya karşı çıktığı için Suriye'nin Hama bölgesinden 3 yıl önce kaçarak Reyhanlı'ya gelen 42 yaşındaki Huleyf, ülkesinde kalan eşi ve çocuklarına kavuşmak istiyor.

Uzun süre haber alamadığı ailesinin de Türkiye'ye gelme umudunun doğmasıyla, Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Huleyf elindeki çiçeklerle 7 gündür bekleyişini sürdürüyor.

Enes Huleyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve iki çocuğunu çok özlediğini, onlara kavuşmak için gün saydığını söyledi.

Rejim saflarında savaşması istendiğinde buna karşı çıktığı için Hama'dan kaçmaya mecbur olduğunu anlatan Huleyf, ''Ailemi geride bırakmak zorunda kaldım, uzun süredir haber alamıyordum. Şimdi onlara kavuşma umudum oldu. 7 gündür elimdeki çiçeklerle beklemeye devam ediyorum. İnşallah hasret sona erecek.'' dedi.

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