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  4. Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can veren baba karlar altında son yolculuğuna uğurlandı

Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can veren baba karlar altında son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde elinde çocuğunun doğum günü pastasıyla karayolu kenarında yürürken dün hayatını kaybeden baba bugün kar yağışı altında son yolculuğuna uğurlandı.Şiran Belediyesinde itfaiye şoförü olarak görev yapan 4 çocuk babası Fatih Yılmaz (43), doğum gününü kutlayacakları çocuğu için aldığı pastayı elinde taşıyarak yaşadığı Mertekli Mahallesi’ne gitmek için Şiran-Kelkit karayolu kenarında yürürken, arkasından gelen Y.D yönetimindeki 34 RP 5863 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu bariyerlerin üzerinden fırladı.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde elinde çocuğunun doğum günü pastasıyla karayolu kenarında yürürken dün hayatını kaybeden baba bugün kar yağışı altında son yolculuğuna uğurlandı.
Şiran Belediyesinde itfaiye şoförü olarak görev yapan 4 çocuk babası Fatih Yılmaz (43), doğum gününü kutlayacakları çocuğu için aldığı pastayı elinde taşıyarak yaşadığı Mertekli Mahallesi’ne gitmek için Şiran-Kelkit karayolu kenarında yürürken, arkasından gelen Y.D yönetimindeki 34 RP 5863 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu bariyerlerin üzerinden fırladı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şiran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’a çarpan araç sürücüsü Y.D ise gözaltına alındı.
Yılmaz’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip ilçeye bağlı Mertekli Mahallesi’nde kar yağışı altında toprağa verildi.

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