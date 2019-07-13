Elinde çubuklarla gezip köyleri suya kavuşturuyor

SELMAN TÜR - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Ali Açık, elinde çubuklarla diyar diyar gezerek, su arıyor. Su kaynaklarına ulaşabilmek için modern yöntemlerin uygulandığı günümüzde bazı yerleşim yerlerinde değişik yöntemlere başvuruluyor. Yassıca köyünde çiftçilik yapan Açık da ilerleyen yaşına rağmen çeyrek asırdır suyun izini sürüyor. Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'ta da su kaynağının izini elindeki bakır telin yanı sıra dut, nar ve badem ağaçlarının dalları ile süren Açık, kaynağa ulaştığında çubukların kendisini suyun olduğu yere yönlendirdiğini iddia etti. Açık, bugüne kadar gösterdiği farklı yerleşim alanlarında gösterdiği noktalarda su kaynağına ulaşıldığını kaydetti. - "Bakır çubuklar beni yönlendiriyor" Mehmet Ali Açık, 25 yıl önce 3 arkadaşı ile su aramak için yola çıktıklarını belirterek, bir hafta boyunca su aradıklarını anlattı. "Allah'a çok dua ettim başarılı olmak için. Başarılı olursam ücretsiz su arayacağıma dair söz verdim Allah'a. Bakır çubuklarla su aradık. Bakır çubuk beni yönlendiriyor. Çubuklar su olan yerde 7 kez uyarı veriyor bana. Daha sonra gösterdiğim yerden su çıkıyor." diyen Açık, çocukluğundan bu yana su kaynaklarına ilgi duyduğunu aktardı.

Açık, sözlerine şöyle devam etti: "Batman Organize Sanayi Bölgesinde 20 yer gösterdim ve su çıktı. Civar köylerde yüzlerce kuyu açılmasını sağladım. Tahta çubuklarla 63 adımda, bakır tellerle de 1 kilometre kadar alanda su bulabiliyorum. Tahta çubuklar çevremde 63 adıma kadar su varsa işaret verip, beni yönlendiriyor. Bakır çubuklar ise yaklaşık bir kilometreye kadar alanda su bulmama yardımcı oluyor. Jeoloji mühendisleri bana, 'Gercüş formasyonunda su yok, bulamazsın.' diyordu. Vazgeçmedim ve hedefime ulaştım. Gercüş formasyonunda su çıkarılmasını sağladım." - "Gösterdiği yerlerde su çıktı" Yassıca köyü Muhtarı Hasan Biçen de, Açık'ın bölgede "Sucu dayı" olarak tanındığını belirtti. Biçen, 25 yıl öncesine kadar köylerinde su sıkıntısı yaşandığını hatırlatarak, geçmişte defalarca su çıkarmak için sondaj çalışması yapıldığını ancak başarısız olunduğunu kaydetti. Açık'ın bunun üzerine köyün çevresini gezmeye başladığını anlatan Biçen, "Dut, nar, badem ağacı dalları ve bakır çubuklarla su aramaya başladı. Mehmet Ali dayımız kaç metrede ne kadar su olduğunu söyleyince yeniden köye sondaj için ekip çağırdık. Gösterdiği yerlerde yapılan sondajların hepsi olumlu neticelendi ve su çıktı." ifadesini kullandı.