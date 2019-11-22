HABER

“Elinde FETÖ’nün altınları var” diyerek dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:06 | Son Güncelleme

Sivas’ta telefonla aradıkları vatandaşın “Elinde FETÖ’nün altınları var” diyerek 12 altın bilezik, 3 kolye ve bir altın saatini alan dolandırıcılar yakalanarak adliyeye sevk edildi.Sivas’ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda T.S., telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp, “Elinde FETÖ’nün altınları var.

Sivas’ta telefonla aradıkları vatandaşın “Elinde FETÖ’nün altınları var” diyerek 12 altın bilezik, 3 kolye ve bir altın saatini alan dolandırıcılar yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Sivas’ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda T.S., telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp, “Elinde FETÖ’nün altınları var. Baban şu anda karakolda ifade veriyor. İncelenmek üzere altınlarını bize getirmelisin” diyen dolandırıcılara 12 altın bilezik, 3 altın kolye ve bir altın saati elleriyle teslim etti. Diriliş Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nde gerçekleşen olayda T.S., altınları teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Kendini dolandıranları tanımadığını belirten T.S., dolandırıcıların kaçtığı aracı tarif etti. Harekete geçen polis, tarife uygun araçlar üzerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameraları ve elektronik plaka takip sistemleri incelenerek şüpheli araç sıkı takibe alındı. Dolandırıcılar titiz takip sonucu yaklaşık 3 saat sonra Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yakalandı. M.A., H.D., S.A. ve A.Ç. isimli zanlılar, Malatya’daki işlemlerinin ardından gece Sivas’a getirildi. Zanlılar, Sivas Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
Denize düşen köpeği itfaiye kurtardıDenize düşen köpeği itfaiye kurtardı
Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü (1)Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

ABD Adana Konsolosluğu’nda görevlilerin fotoğrafları tepki çekmişti! yeni gelişme

Tepki çeken olayda yeni gelişme!

Bakan Soylu'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar

MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert erken seçim açıklaması

MHP'den çok sert erken seçim açıklaması

MİT ve Emniyet'ten Mersin'de DEAŞ'a operasyon! Liste ele geçirildi

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Liste ele geçirildi

Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında istenen cezalar belli oldu

Kritik davada yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.