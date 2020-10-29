Elinde içki dolu bardakla motosiklet kullanan sürücüye para cezası

Olay, salı günü akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, elinde içki dolu bardakla yola çıktı. Başında kaskı da takılı olmayan sürücü, tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de içki dolu bardağı tuttu. Motosiklet sürücüsü, o sırada seyir halinde olan bir araçtaki kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kendisini görüntüleyen kadına elindeki bardağı gösterip, gülen sürücü, yoluna devam etti.

EĞLENCE OLSUN, DİYE YAPMIŞ

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sabah saatlerinde Abdulrıza I. olduğunu belirledikleri sürücünün adresine gitti. Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Abdulrıza I.'ya ulaştı. Abdulrıza I., iş çıkışı eğlence olsun, diye böyle bir hareket yaptığını söyledi.

'Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak'tan toplam 2 bin 605 lira para cezası uygulandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)

