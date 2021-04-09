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  4. Elinde içki şişesi ve bıçak bulunan kişi, 2 aracın lastiğini kesti

Elinde içki şişesi ve bıçak bulunan kişi, 2 aracın lastiğini kesti

09.04.2021 02:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, elinde içki şişesi bulunan kimliği belirsiz kişi, bir minibüs ile bir hafif ticari lastiklerini bıçakla keserek kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili iki aracın sahibi olan kişi, şüpheliyi ihbar edene 5 bin TL ödül vereceğini söyledi.

Elinde içki şişesi ve bıçak bulunan kişi, 2 aracın lastiğini kesti

Olay, dün gece saatlerinde Beypazarı ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi Bölgesinde gerçekleşti. Elinde içki şişesi bulunan kimliği belirsiz kişi, Ali Beycesu'ya ait minibüs ile hafif ticari aracın lastiklerini bıçakla kesti. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde şüphelinin, elindeki bıçak ve içki şişesiyle rahat tavırları dikkat çekti.

'İHBAR EDENE 5 BİN TL ÖDÜL'

Olay sonrası emniyete ihbarda bulunan Beycesu, iki aracın lastiklerini kesen kişiyi ihbar edene 5 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Diğer yandan Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

(DHA)

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