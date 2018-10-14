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Elinde içki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 12:32 | Son Güncelleme

KONYA'da, sevgilisinin kendisini dövdüğünü öne süren H.U.

Elinde içki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, sevgilisinin kendisini dövdüğünü öne süren H.U. (46) adlı kadın, elinde içki şişesiyle sürücülerin geçtiği caddenin ortasında yürüdü. Polis ekipleri, H.U.'nun isteği üzerine cep telefonundan sevgilisini aradı; ancak çağrılan kişi gelmedi. Yol kenarına güçlükle alınan H.U.'yu polisler evine götürdü.
Olay, saat 10.30 sıralarında, kentin işlek yerlerinden Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen H.U., elinde içki şişesiyle caddenin ortasında, sürücülere aldırış etmeden yürümeye başladı. Kadına çarpmamak için manevra yapmak zorunda kalan sürücüler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, H.U.'yu yolun kenarına aldı. Yanına gelen polislerden sevgilisini çağırmalarını isteyen H.U., elindeki içki şişesini alan ekiplere tepki gösterdi. Polisler, H.U.'nun cep telefonundan erkek arkadaşını aradı; ancak sevgilisi gelmedi. H.U., erkek arkadaşının kendisini dövdüğünü ileri sürdü. Polis ekipleri, güçlükle ikna ettiği H.U.'yu bölgeden uzaklaştırıp, evine götürdü.

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Elinde içki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattıElinde içki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattıElinde içki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattıElinde içki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

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