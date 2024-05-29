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  4. Elinde satırla sokağa indi, yoldan geçenlere saldırdı! Korku dolu anlar kamerada

Elinde satırla sokağa indi, yoldan geçenlere saldırdı! Korku dolu anlar kamerada

29.05.2024 16:59
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı Emre P. (24), elinde satırla dayısının kapısına dayandı. Dayısı kapıyı açmayınca sokağa inen Emre P., park halindeki hafif ticari aracın camını kırıp, yoldan geçen 2 kadını darbetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Dehşete düşüren olay, saat 10.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emre P., bilinmeyen nedenle elindeki satırla dayısı Cengiz Karaaslan'ın kapısına gitti. Karaaslan açmaması üzerine Emre P. kapıya satırla vurarak girmeye çalıştı. Daha sonra sokağa dönen Emre P. ilk olarak park halindeki hafif ticari aracın camını kırdı ardından yoldan geçen 2 kadını darbetti. O sırada Emre P.'nin yanındaki annesi de oğlunu engellemeye çalıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kadının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Emre P’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Bu arada, Emre P.'nin park halindeki hafif ticari aracın camını kırıp kadınları darbettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli satır
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