HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elinde silahla balkona çıkıp ateş eden şahıs yakalandı

Elinde silahla balkona çıkıp ateş eden şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 00:52 | Son Güncelleme

Üsküdar da akşam saatlerinde dört katlı bir binada alkollü olduğu öğrenilen bir kişi ailesine ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.Çok sayıda polis ekibi sevk edildiOlay akşam saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Karadere Sokak’ta bulunan dört katlı bir binada meydana geldi.

Elinde silahla balkona çıkıp ateş eden şahıs yakalandı

Üsküdar da akşam saatlerinde dört katlı bir binada alkollü olduğu öğrenilen bir kişi ailesine ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Olay akşam saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Karadere Sokak’ta bulunan dört katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan 38 yaşındaki O.Ç. akşam saatlerinde annesi ve kardeşiyle yaşadığı eve alkollü bir şekilde geldi. Annesiyle bir süre tartışan O.Ç. dairenin balkonuna çıktı ve tabancayla rastgele havaya ateş etmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğini alan ekipler silahıyla korku dolu dakikalar yaşatan O.Ç.’yi teslim olması konusunda ikna etmeye çalıştı. Bir süre polis ekipleriyle konuşan O.Ç. daha sonra elinde silahıyla beraber polis ekiplerine teslim oldu.
Polis ekipleri sokak giriş ve çıkışını kapattı
Elinde tabancayla balkona çıkan kişiyi teslim olması konusunda ikna etmeye çalışan polis ekipleri bu esnada sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevreyi abluka altına alan ekipler bir süre konuştukları O.Ç.’yi ikna ederek elinde silahıyla beraber gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı dairede ve apartman girişindeki tüm delillere el koydu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
MHP Gürsu İlçe Başkanı Beysir hayatını kaybettiMHP Gürsu İlçe Başkanı Beysir hayatını kaybetti
Deprem Balıkesir’de kameralara böyle yansıdıDeprem Balıkesir’de kameralara böyle yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir'den Manisa depremi açıklaması

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

ABD'li Tümgeneral dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

ABD'den dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım

Ceren’in annesinden duygulandıran paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.