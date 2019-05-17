Elinde silahla intihara kalkışan cezaevi firarisi, 8 saatte ikna edildi

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de açık cezaevinden firar eden Cevahir Y. (30), sabah erken saatlerde kendisinden şüphelenen mahalle bekçilerinden kaçtı. Yakalanacağını anlayınca havaya ateş ettiği silahı kendisine doğrultarak intihar edeceğini söyleyen Cevahir Y., polis ve özel harekat ekiplerinin 8 saat süren ikna çabalarının ardından tabancasını bırakarak teslim oldu.

Eskişehir’de uyuşturucu kullanmak ve kumar oynatmak suçlarından bir süredir Açık Cezaevi’nde bulunan Cevahir Y., izinli olarak çıktığı cezaevine dönmedi. Sabah 05.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi’nde dolaştığı sırada mahalle bekçilerinin dikkatini çeken Cevahir Y., bekçilerin ‘dur’ ihtarına uymayıp, havaya 2 el ateş ederek kaçtı. Yaklaşık 200 metre kaçan Cevahir Y., Çamlıca Mahallesi Kanalboyu Sokak üzerindeki ağaçlık alanda etrafını saran polis ve bekçileri görünce silahı kendisine doğrultarak intihar edeceğini söyledi.

8 SAATTE İKNA OLDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Özel Harekat ekipleri Cevahir Y.'nin olduğu sokağa sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken, tedbir amacıyla da sağlık ekipleri çağrıldı. İki polis memuru müzakereci olarak Cevahir Y.'yi teslim olmaya ikna etmeye çalıştı. Cevahir Y., polislerin alandan çekilerek gitmelerine izin vermesini istedi. Sabah 05.00 sıralarında başlayan ikna çabası 13.00 sıralarında Cevahir Y.'nin kalbine tuttuğu tabancayı polise vermesi sonucu sona erdi. Gözaltına alınan Cevahir Y, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.