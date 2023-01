Köpekleri öldürmek için elinde silahla parka geldi! Kendi canını hiçe sayıp kurşunlara siper oldu

Ümraniye, Atakent Mahallesi’nde 21 Aralık Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında hayvansever Özlem Gürel, sokak köpekleri ve kedilerine mama vermek için parka gitti. Hayvanlarla ilgilendiği sırada Sinan D. elindeki silahıyla parka geldi. Köpeklere silah doğrultan saldırgan Özlem Gürel’in tepkisiyle karşılaştı. Saldırganın köpekleri de teker teker vuracağını söylemesi üzerine Özlem Gürel, hayvanlara siper olarak saldırganın eline vurup, silahın önüne atladı. Yaşanan arbede sonucunda köpeklerden biri kurşunların hedefi olurken, yanağından yaralandı. Silahlı saldırgan Sinan D. daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Özlem Gürel’in şikayeti üzerine Sinan D. yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece 4 ay süreyle ev hapsi uygulanmasına, silah bulundurmama ve taşıyamamasına hüküm verildi. Mahkeme ayrıca köpeğin yaralanması mevcutsa tedavi masraflarını da karşılamasına karar verdi. Parka elindeki silahla gelip, hayvanlara ateş açan saldırgan çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

"BEN ÖNÜNE GEÇTİĞİM İÇİN DİREK İSABET ALMADI"

Beslediği sokak köpeklerini kurtarmak için kurşunlara siper olan Özlem Gürel, "Köpeklerimizle akşam yürüyüşe gitmeye hazırlandık. Beslenmelerini yaptıktan sonra silahla bir kişinin aşağıya doğru indiğini gördüm. Sen ne yapıyorsun? diye sordum. O da ‘ Bunlar beni buradan geçirmedi. Bunları öldüreceğim’ dedi. Silahını ateşledi. Ben de adamın üzerine gittim ‘Sen ne yapıyorsun?’ diye. Saldırgan da ‘Sen çekil bunları öldüreceğim. Sen de çekilmezsen seni de vururum’ dedi. Ben bunları sürekli besliyorum. Nakillerini sağlıyorum. Sonra saldırgan kaçtı. Ben peşinden koşamadım. O sırada köpeğim yaralanmıştı. Ben önüne geçtiğimden dolayı direkt isabet almadı. Köpeğim yanağından yaralandı. Şu an sağlık durumu iyi. Şikayetçi oldum. 4 köpekle hem karakola gittim hem de veterinere gittim. Her yere beraber gidiyoruz. Saldırgan yakalandı. 4 ay ev hapsi verilmiş. Mahkemede saldırgana bir teklifte bulanacağım. Saldırgan köpeklerime her ay 2 paket mama alırsa benimle birlikte hayvanları beslemeye gelirse ona hayvanlara yaklaşmayı öğreteceğim" dedi.

(DHA)