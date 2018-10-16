HABER

Elinde spiral makinesi patlayan işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

SİNOP'ta inşaatta çalışırken elinde sprial makinesi patlayan Irak uyruklu işçi Amer Ibrahım Attıyah (27), yaralandı.

Elinde spiral makinesi patlayan işçi yaralandı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta inşaatta çalışırken elinde sprial makinesi patlayan Irak uyruklu işçi Amer Ibrahım Attıyah (27), yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Gelincik Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Bina inşaatında çalışan Irak uyruklu Amer Ibrahım Attıyah, demir keserken spiral makinesinin patlaması sonucu sağ elinden yaralandı. Çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Attıyah'ın elinde yanıklar oluştuğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Elinde spiral makinesi patlayan işçi yaralandıElinde spiral makinesi patlayan işçi yaralandıElinde spiral makinesi patlayan işçi yaralandı

PARTNERBurada yaşayacak kadar cesur musunuz?Burada yaşayacak kadar cesur musunuz?
Pazardan dönerken kamyon çarpan kadın öldüPazardan dönerken kamyon çarpan kadın öldü
88 yaşında sobadan zehirlenip öldü88 yaşında sobadan zehirlenip öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci eleştirilerden sonra Çav Bella’ya yeni klip yaptı

Hilal Cebeci eleştirilerden sonra Çav Bella’ya yeni klip yaptı

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası

Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.