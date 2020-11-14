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Elinde testere ile ölü bulundu

14.11.2020 13:07 | Son Güncelleme:
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Bursa’da ormanlık alana ağaç kesmek için giren yaşlı adam henüz belirlenemeyen sabahtan dolayı elindeki testere ile ölü bulundu.Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi.

Bursa’da ormanlık alana ağaç kesmek için giren yaşlı adam henüz belirlenemeyen sabahtan dolayı elindeki testere ile ölü bulundu.
Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden ağaç toplamak için çıkan Nurettin Kürdaş (63) ormanlık alana girdi. Elindeki testere ile kurumuş ağaçların dallarını kesen Kürdaş, bir dalı kestiği esnada yüzükoyun yere yığıldı. Bir daha yerden kalkamayan Kürdaş’ı patikadan geçen vatandaşlar gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Kürdaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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